遭NCC事實查證罰款 中天抗訴失敗

台灣中天新聞去年播新聞時左上方刊有“報韓國瑜新聞太多”標題，又於關西機場事件指僅1家媒體被罰，遭NCC以違反事實查證原則共罰160萬元。中天興訟抗罰，法院今天判決中天敗訴：全案可上訴。另外台灣一名田姓男子因不滿中天新聞台未獲換照，涉致電恐嚇NCC委員，並拆下NCC 旗幟噴漆，檢方不服聲請羈押田男遭北院裁定無保請回，提起抗告。高院今天撤銷原裁定，發回北院。

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據中央社今天報道稱，違反事實查證原則遭NCC罰160萬，中天抗罰敗訴。消息說，中天新聞2019年播新聞時左上方刊有“報韓國瑜新聞太多”標題，又於關西機場事件指僅1家媒體被罰，遭NCC以違反事實查證原則共罰160萬元。中天興訟抗罰，法院23日判決中天敗訴。該報道說，全案可上訴。

國家通訊傳播委員會（NCC）18日駁回中天新聞台換照案後，台北高等行政法院今天公布判決書；判決指出，NCC去年8月27日及28日作出2項處分，均以中天電視違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定“制播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益”，對中天電視股份有限公司開罰各新台幣80萬元，中天不服提起撤銷處分訴訟。

判決指出，中天新聞台頻道於去年3月底播報新聞時，畫面左上方持續播放“報韓國瑜新聞太多”及“NCC重罰中天百萬”標題，當時主播導言說，NCC破紀錄，前所未見地對中天新聞一口氣作出7種處分，其中更以民眾大量檢舉中天報導韓國瑜過多為由，要求改進，大嘆NCC淪為意識形態國家機器。

據判決書，以及中天新聞台晚間新聞節目時，記者旁白：“對於關西機場搜救報導，也被裁罰40萬元，但事發第一時間，各台報導角度大同小異，卻只有1家被罰，NCC卻毫無說法”。法院認定，憲法第11條雖然保障中天電視作為媒體的言論傳播自由，但國家仍可以以法律予以限制。

法院指出，中天制播這項涉己新聞時，未說明自己是因為鳳凰雲、駐星大使盯場2則新聞違反公序良俗、事實查證原則規定，而分別遭裁處40萬元、60萬元，合計100萬元，反而把100萬元罰鍰事實無關的“報韓國瑜新聞太多”及“NCC重罰中天百萬”予以連結，以錯誤訊息混淆視聽，且事後也未予更正。

據判決指出，中天就制播涉己新聞時，卻報導成NCC對於中天的關西機場新聞裁罰40萬元，以錯誤訊息混淆視聽，即使在播出後17天才予以更正報導，但已造成影響。

據法院認為，會導致二個面向，一方面未能提供民眾正確客觀的報導，影響民眾獲取正確資訊的權利，進而可能使民眾向他人繼續傳播不正確的資訊，或使民眾因此產生不正確的認知判斷。另一方面以未經查證的錯誤不實報導，使得民眾對於NCC作為客觀中立的獨立委員會的公正性、公信力、專業度有所誤會或質疑，明顯有損害公共利益的情形，且中天制播這項新聞違反事實查證原則，以錯誤、扭曲、偏頗與不公平的報導，與損害公共利益之間，兩者有因果關係。

據判決提及，廣播電視節目廣告諮詢會議就中天這二項違規的意見略以“字幕宣稱報導韓國瑜新聞太多、NCC重罰中天百萬，使人誤會因報導韓國瑜而被罰，違反事實查證原則，對涉己事務如此扭曲報導，嚴重違反新聞專業”，以及“涉己事務新聞，卻錯誤報導，雖於事過多日後做出更正，但無法改變違反事實查證之法令規定”，因此建議NCC處分。

法院認為，NCC依據的違規事實與適用法令作出2項處分，有載明處分理由，並沒有恣意濫用及違法；中天所舉各項主張，例如，NCC未給予聽證程序，新聞標題作為電視新聞鏡面元素之一，呈現給觀眾，並沒有違反事實查證原則，且連續處罰80萬元，違反一行為不二罰原則及比例原則部分等語，均無理由，因此判決駁回，判中天敗訴，全案可上訴。

就中天案，台灣一名田姓男子因不滿中天新聞台未獲換照，涉致電恐嚇NCC委員，並拆下NCC 旗幟噴漆，檢方不服聲請羈押田男遭北院裁定無保請回，提起抗告。高院今天撤銷原裁定，發回北院。

中央社今天引述台灣高等法院指出，田男涉犯刑法恐嚇危害安全罪，犯罪嫌疑重大，依一名被害NCC（國家通訊傳播委員會）委員證述，可知田男於19日上午9時許，先後2次撥打電話到他的台大新聞所辦公室，他接聽後，田男即恫稱“將採取行動，叫其他同事快跑”等語，因此田男於短暫時間內，為2次恐嚇行為，這與原審認定僅有1次犯行，並無連續綿密情形不同，是否與卷內事證不符，有再行斟酌必要。

高院表示，田男恫稱等語，已將惡害通知他人，而該通知事項，依田男所通知的方法、態樣、內容，可見田男將加害對象，並非僅為特定、單一，且足以使人心生畏懼，而且恐嚇罪的成立並不以行為人真有加害之意為必要。高院指出，原審以田男在檢、院表示的內容，認定田男情緒已有一定的平復，且有悔意，認定並無事實足認有反覆實施恐嚇罪之虞，是否適當，應調查確認，檢察官抗告有理由，撤銷原裁定，發回北院。

據中央社說，全案緣於，NCC日前針對中天新聞台做出“不予換照”決議，不少支持中天新聞台民眾無法接受，其中，年約40歲的田男昨天前往NCC大樓前抗議，拆下NCC旗幟且噴綠漆，警方立即將田男壓制，帶回偵訊。檢警另查出，田男19日還涉嫌打電話恐嚇。台北地檢署向台北地方法院聲請羈押田男，北院法官考量田男犯行的具體情節輕重、前科素行、犯罪動機及犯後態度後，認為田男無反覆實施恐嚇罪之虞，裁定無保請回。