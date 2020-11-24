印度第三次以國安為由禁止中國阿里巴巴支付寶等43款App

印度與中國關係繼續惡化，繼6月和9月以國家安全等理由，禁止中國企業開發的上百款行動裝置程式（App）後，印度中央政府24日再度以同樣理由，禁止中國阿里巴巴支付寶等43款App。

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中央社報道：印度電子資訊科技部24日宣布，根據該國資訊科技法第69A條，禁止43款移動裝置程式，其中多數都是中國企業開發的App。包括AliSupliers Mobile、Alibaba Workbench、AliExpress、支付寶等阿里巴巴集團開發的App，還有中國企業開發的熱門軟體名片全能王（CamCard），及一些中國企業開發的約會、聊天、直播及影視類型App。

印度政府的聲明說：被禁止的App所涉及的活動損害印度的主權與領土完整、國防、國家安全和公共秩序；所以印度電子資訊科技部已根據內政部網路犯罪協調中心的綜合報告，針對這些App發表禁令。早在6月29和9月2日，印度就根據同樣理由，分別禁止了59款和118款App。

印度與中國雙方部隊5月初發生45年來最嚴重的軍事對峙後，雙方雖有外交和軍事管道溝通，但雙方迄今都拒絕撤軍。除了禁止中國App外，印度政府還陸續宣布公共採購和道路、鐵路、發電廠等公共基礎建設禁止中資參與，推動線上採購平台標明原產地，同時針對一些中國產品調高關稅；印度民間若干組織也發起拒絕中國貨運動。

印度對中國的貿易逆差超過500億美元，產業深受傾銷和廉價進口商品的衝擊。印度希望藉著民氣可用，擺脫對中國進口商品與零組件的依賴。