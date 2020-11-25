拜登宣告“美國回來了” 誓言不會成為第三個奧巴馬任期

已宣布當選下任美國總統的民主黨人拜登11月24日表示，在明年1月接替特朗普總統後，美國將“準備好再次領導”全球舞台，並承諾與華盛頓的海外盟友合作。他還在當晚接受美國全國廣播公司(nbc)專訪時強調，由於特朗普在任內改變了局勢，當今的世界與4年前他擔任副總統時期完全不同，因此在擔任總統後將不會成為第三個奧巴馬任期。

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拜登星期二首先向外界介紹了他的新外交政策和國家安全團隊，並分享了他對外交政策的看法，即美國要發揮全球領導作用，並加強在亞太地區的盟友關係。拜登表示，他的團隊將在外交方面擺脫其所謂的“老舊思維與習慣”。拜登團隊成員包括日前他提名的國務卿人選布林肯(Antony Blinken)，國家安全顧問人選沙利文(Jake Sullivan)，美國駐聯合國大使格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)，國土安全部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)和氣候相關問題特使克里(John Kerry)等人。

拜登當天在家鄉特拉華州威爾明頓舉行的活動中說，“這個團隊彰顯出美國回來了，準備領導這個世界，而不是從世界退縮；再一次坐在首席位置，直面我們的對手、不排拒盟友，為我們的價值觀挺身而出。”他續指，“雖然這個團隊擁有無與倫比的經驗和成就，但他們也反映了這樣一個想法，即我們不能用舊的思維和不變的習慣來迎接這些挑戰。”拜登的副手賀錦麗(Kamala Harris)另在發言中補充說，“我們將需要重新組建和恢復美國的聯盟，重建和加強國家安全和外交政策機構，以保障我們的安全，促進我們國家的利益，並對抗危及我們所有人的氣候變化的生存威脅。”

拜登介紹指，他已與約20個國家的領導人通話，深感“他們對美國重新發揮全球領袖的歷史性角色抱有很大的期待。”他承諾將帶領美國團結包括亞太地區在內的盟友。拜登隨後在接受NBC專訪時被問到，他此次提名的外交和國安官員中不少都曾在奧巴馬執政時期擔任要職，因此有聲音認為拜登正在延續奧巴馬的執政綱領，形成事實上第三個奧巴馬任期。

對此，拜登回答說，“這不是奧巴馬的第三個任期。我們面臨的世界與奧巴馬-拜登政府時期面臨的世界完全不同。”他續指，“特朗普總統已經改變了格局。” 拜登稱，由他領導的新一屆美國政府旨在代表 “美國人民的光譜以及民主黨的光譜 ”。他補充說，甚至會考慮任命一位投票給特朗普的共和黨人任職。“我希望這個國家能夠團結起來，”拜登說。

拜登還表示，儘管一些民主黨人施加壓力，要求確保進一步調查特朗普的金融交易，以及後者尋求外國干涉選舉的指控。但拜登稱，他不會把司法部門作為調查特朗普及其盟友的政治工具。當特朗普在明年1月離任時，他將失去憲法賦予在任總統的起訴保護。拜登續指，他寧願自己的政府置身事外。“我讀到的一些調查是在州一級進行的。我對此根本無能為力，”拜登說。

拜登說，希望在任上追求具有“進步主義”的政治議程。當被問及是否會與民主黨內進步派參議員沃倫（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders）就內閣任命問題進行磋商時，拜登回答說，就人員任命問題 “沒有什麼是真正不可能的”。不過，他續指，“從參議院請人，從眾議院請人......是一個非常困難的決定”。

採訪中，拜登亦談到，他的團隊正專註於總統權力的協調過渡，並指特朗普政府與其團隊的接觸“一直很真誠”。拜登說，“他們已經在研究我獲得總統每日簡報的能力。”他續指，“我們已經在研究與白宮的新冠疫情團隊會面”，雙方並將就新冠疫苗的發放和接種問題進行商議。