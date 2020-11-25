菅義偉會晤王毅：對中國公務船在釣魚島海域航行表關切

日本首相菅義偉11月25日接見了到訪的中國國務委員兼外長王毅。會上，王毅傳達了中國國家主席習近平的口信，呼籲中日就應對新冠病毒疫情開展合作，重申中方支持舉辦東京奧運會。當雙方談及釣魚島主權爭議時，菅義偉表示，對中國公務船多次在釣魚島周邊海域航行表達關切。

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菅義偉指出，穩定的日中關係不只對兩國，對國際社會而言也十分重要，希望雙方共同負起責任。王毅會談後表示，希望中日採取措施，令有關問題不會影響兩國發展。他還向媒體表示，如果雙方相互採取公務船以外船隻不進入釣魚島周邊海域的措施，事態應會得到改善。據共同社報導指，王毅的建議對日方而言，這意味着漁船不能進入宣有主權的釣魚島海域，因此可行性很低。

在與菅義偉會面前，王毅當天早上還與日本官方長官加藤勝信舉行了會談。王毅表示，經過雙方努力，近年來中日關係重回正軌，是來之不易，雙方應共同珍惜目前的良好局面，持續加強溝通協調，克服困難，排除干擾，確保兩國關係始終沿著正確軌道健康發展，為當前充滿不確定性的地區和國際局勢注入正能量，並進一步推動兩國務實合作，加強民間交往，推進奧運合作，增進相互理解和友好感情。

加藤勝信指出，菅義偉的新政府高度重視日中關係，認為日中兩國作為負責任大國，應建立穩定的雙邊關係，加強務實合作有助於兩國發展，也有助於地區和國際社會的和平與繁榮，希望與中方開展更多領域合作，並一同妥善處理兩國間存在的分歧和問題，推動雙方關係健康發展。加藤勝信與王毅會談時，曾提及日方對中國在東海活動以及香港問題的關注。據悉，王毅當晚將離開日本，轉往韓國首爾訪問3天，其間將會晤韓國總統文在寅和外交部長康京和，雙方料將商討習近平訪韓的計畫。