法國：參議院表決承認納卡 政府反對

法國參議院以305票贊同，1票反對的表決結果，提出巴黎給與尋求獨立ˎ 簡稱納卡的納戈爾諾-卡拉巴赫（Haut-Karabakh）外交承認。但法國政府不支持這一決議。

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地處南高加索，被阿塞拜疆環繞的納戈爾諾-卡拉巴赫（Haut-Karabakh）, 簡稱納卡。在這一以亞美尼亞族裔為主ˎ 尋求獨立的納卡共和國地區，2020年秋季曾發生激烈的流血衝突。後在俄羅斯調停下，亞美尼亞和阿塞拜疆於兩周前的11月10日實施停火。

法國參議院幾乎全票通過

法國參議院周三（2020年11月25日），以305票贊同，1票反對的壓倒性表決結果，通過了一項無約束力的決議，呼籲法國政府給予納戈爾諾-卡拉巴赫外交承認，作為建立持久和平的談判手段。法國參議員們還提出，就納卡衝突是否犯下戰爭罪行，展開國際調查，為當地平民老百姓提供人道援助。

就此，法國參議院社會黨團領袖強調，這種承認不僅僅只是具有象徵性，也是一個義務。法國參議院共和黨籍外事委員會主席表示，這是法蘭西與亞美尼亞人民之間友誼與團結的象徵。

在國際上，亞美尼亞總理稱讚法國參議院的這一決議是歷史性的，阿塞拜疆外長則表達了強烈的不滿。

法國政府不支持這一決議

法國政府不支持參議院的這一決議。負責外交事務的法國政府高官認為，這種單方面承認納戈爾諾-卡拉巴赫獨立，這即不會使亞美尼亞、也不會使卡拉巴赫人民、更不會使法國ˎ 歐安組織明斯克小組其它成員國，或歐洲受益。這名法國外交高官認為，納卡問題的解決之道不在於單方面的舉措，而是相關各方之間的對話。