王毅在日本提出中國方面解決釣魚島糾紛建議

日本首相菅義偉25日與訪日的中國外交部長兼國務委員王毅在日本首相官邸舉行會談，就為在明年的東京奧運會和殘運會及2022年在北京舉行的冬季奧運會的成功合作達成共識。並表明為了日中關係的安定“共同負起責任來”。

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菅義偉要求中國方面對中國海警船在釣魚島海域的活動加以對處。菅義偉還提出中國對日本產食品的進口限制儘快撤除，對於日本產牛肉和精米對中國的進口擴大等，再次要求中國方面加以積極對應。在香港問題上，菅義偉首相向王毅傳達了日本方面的擔憂，並要求中國方面在朝鮮綁架日本人問題上給予合作。

王毅在與菅義偉會談以後，在首相官邸對日本報道機關就釣魚島問題表示：日本漁船反覆進入敏感海域，這樣的漁船不進入這樣的海域是很重要的。

王毅25日在與菅義偉會談以後，在東京某賓館接受記者採訪時，就圍繞釣魚島的日中對立提出建議，希望採取雙方公務船以外的船隻都不進入釣魚島的方式緩和釣魚島水域的局勢。王毅指出：如果相互採取公務船以外船隻不進入釣魚島周邊海域的措施，事態應會得到改善。而日方實際控制着釣魚島，釣魚島也是日本漁民的漁場，王毅的建議意味着日本漁船不能進入日方宣稱擁有主權並實行着實際管控的釣魚島海域，因此王毅的建議對日方來講沒有可行性。 日本方面認為王毅這種說法意味着釣魚島水域日中之間的糾紛責任在與日本方面。 而在菅義偉與王毅會談以後，在發表有關會談內容時指出：菅首相對中國公用船進入尖閣諸島周邊的海域的領海，強烈要求中國方面積極加以對應。