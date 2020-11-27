日本政要紛紛反駁王毅在有關釣魚島問題言論

日本首相菅義偉25日與訪日的中國外交部長兼國務委員王毅在日本首相官邸舉行會談，王毅在與菅義偉會談以後，在首相官邸對日本報道機關就釣魚島問題表示：日本漁船反覆進入敏感海域，這樣的漁船不進入這樣的海域是很重要的。

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王毅25日在與菅義偉會談以後，在東京某賓館接受記者採訪時，就圍繞釣魚島的日中對立提出建議，希望採取雙方公務船以外的船隻都不進入釣魚島的方式緩和釣魚島水域的局勢。王毅指出：如果相互採取公務船以外船隻不進入釣魚島周邊海域的措施，事態應會得到改善。

此說法遭到日本政要的紛紛反駁。日本官房長官加藤勝信在11月26日的記者會上，就王毅提出的雙方不讓公務船以外船隻進入釣魚島周邊海域以改善事態的方案表示：“相關發言基於中方立場，作為日本政府完全無法接受。”加藤進一步指出，“尖閣諸島從歷史上和國際法上都無疑是我國的固有領土”。他還指出：“圍繞尖閣諸島的領土主權問題根本就不存在。日本漁船依照我國法令在此海域展開活動不存在任何問題。”

日本外相茂木敏充則在11月27日在參院全體會議上，針對王毅相關發言反駁稱：“完全無法接受。尖閣主導無論是歷史上還是《國際法》上，都毫無疑問是我國固有領土。”

在王毅和茂木敏充26日聯合舉行的記者會上，王毅指出：日方部分漁船“反覆頻繁進入釣魚島敏感海域，中方不得不作出必要反應”，王毅還表示：“對於這個問題，中方立場是明確的，我們將繼續堅定維護自身主權。”

日本自民黨外交小組等26日召開的會議上，有意見認為當時茂木敏充沒有當場做出反駁。會議決定將通過決議，要求政府採取否定中方主張的對應。