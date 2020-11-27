澳前總理：鐵腕對待澳洲只會損害北京的國際地位

澳大利亞前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）近日在採訪中表示，中國對澳洲產品採取的貿易制裁以及公開表達對澳方的不滿，會適得其反，也無法使澳方讓步。他解釋說，“最根本的一點是：當有人想脅迫你或欺負你、威脅你的時候，你不能後退一步。”

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特恩布爾認為，中方試圖強行脅迫堪培拉改變政策的做法將失敗，只會損害北京的國際地位。在中澳關係陷入幾十年來的最低谷之際，特恩布爾對《南華早報》作出了上述分析。採訪中，他還拒絕批評者的評論，澳洲前外長卡爾（Bob Carr）本周稱，特恩布爾仍在擔任總理時就已經觸發了澳中關係下滑的趨勢。特恩布爾曾在2015年至2018年期間擔任總理。

特恩布爾說，北京最近對澳大利亞出口產品的限制和公開宣洩對澳洲政府政策的不滿是適得其反的，並不會贏得堪培拉的讓步。他解釋說，“根本的一點是：當有人試圖脅迫你或欺負你、威脅你時，你不能後退一步。”他續指，“如果你這樣做，那麼其將招致更多的脅迫活動。坦率地說，最好的事情就是讓這一事件結束，讓澳中兩國回到傳統的、類似商業的關係。”

特恩布爾表示，北京在外交政策上的激進做法削弱了其在海外的影響力，削弱了利用即將離任的特朗普總統造成的，美國作為全球領導者地位出現不確定性的機會。他在談到中方採取的強硬手腕時指，“它是否為中國贏得了更多的影響力？沒有。” 特恩布爾補充說，“它是否為中國贏得了更多朋友，或說服其他國家更加順從？沒有......如果你的外交政策的目標是爭取朋友，增加你在世界上的影響力等目的，那麼這些（措施）又有什麼用呢？”

特恩布爾說，此前，中國駐澳大使館決定公布一份14條對澳不滿的文件。他則認為此舉 “毒害”了雙邊關係，這讓人“難以置信”。他問道，“你有沒有聽說過其他國家在其他地方也有這樣做？”他形容中方散發清單的決定揭示了對澳洲政治和政治文化的“完全誤解”。他說，“這太不正常了，簡直是適得其反。”中國是澳大利亞迄今為止最大的貿易夥伴，占其總出口額的40%左右。2019-2020年，兩國雙向貿易額約為2400億澳元（1765億美元）。

特恩布爾指出，對中國國家主席習近平最近承諾到2060年使中國實現碳中和的承諾表示歡迎。他說澳大利亞應該可以輕鬆地在這方面步中國後塵。“這是一個大膽的目標，但如果有任何國家能做到，中國也能做到。”這位前總理說，他將自己無法頒布針對氣候變化的政策，描述為其在任期內的最大遺憾。“中國在去碳化方面的挑戰更大，尤其是因為能源需求正在上升--而澳大利亞的需求相當平緩。GDP在增長--或者說在新冠疫情之前是增長的--但能源強度在下降。”

特恩布爾表示，堪培拉在最近的緊張局勢中採取了謹慎的態度。他說，“基本上，政府只能做它已經做的事情，也就是說，我們期待恢復討論”。他續指，“澳洲政府的反應非常謹慎和低調，我認為這是正確的方式，但它不會開始對中國大使館提出的訴求清單上提出的要求屈服。”

特恩布爾亦稱，他對中澳關係將恢復到平衡狀態感到樂觀，並呼籲進行“冷靜和尊重的對話”。他說，“有些領域，出於國家安全考慮，不會歡迎來自中國的投資，但現實是......中國公司在澳大利亞投資比澳大利亞公司在中國投資要容易得多。”他談到，兩國間“合作的空間是巨大的，而且依然如此。言辭則應該適當調低一些。”