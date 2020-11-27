通識科由重獨立思考改為增國民身分認同 業界斥儼如殺科 指成社運替罪羊

一直被建制派批評的高中通識教育科面臨換湯兼換藥但維持必修必考的局面，香港教育局決定，通識科將刪減一半課時及課程，但會加強國民身分認同和回中國內地考察的機會，甚至可能要學習習近平思想；教科書由自由選擇改為指定或須經審批書目；公開試亦由七級評分改為只分及格與否兩級；名字亦會修改但未定，並有意匆匆在下學年的中四(類似英國的第10級)起推行。教育局長楊潤雄否認改革是要「弱化」通識科或將之變為國民教育科；不過，非建制的教育團體幾乎一面倒作出批評，輕者表示遺憾，重者直斥當局以政治凌駕教育專業，相關改革尤如「謀殺通識科」，讓國科科借屍還魂。

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已推行11年的高中通識科，自被指為是學生參與社會活動和運動的催化劑後，便成為建制派要求改革甚至取消的對象，而教育局成立的學校課程檢討專責小組在研究三年後，剛於兩個月前提交報告，建議保留通識科「必修必考」，但其餘的建議幾乎全被改掉。專責小組主席陳黃麗娟今(27日)早在電台節目指出，小組建議四個核心科目均須縮減課時，但非縮減幅度；小組建議學生自行選擇是否進行獨立專題探究，教育局則決定取消；小組建議保留評級模式，教育局卻轉為只分「及格」和「不及格」，憂慮改變評級模式會令學生減少對通識科的重視程度。

教育局長楊潤雄昨在記者會上否認推翻小組建議，但表明，通識科改革後，會重視培養學生的正麵價值觀、積極態度及國民身分認同，並學習中國發展及其憲法、《基本法》和法治，但通識科指引列明要培養學生獨立思考能力和社會觸覺的說法，楊未有提及。而政務司司長張建宗今早出席電台節目時被問到，須否教授中國國家主席習近平思想時，未有否認，只是說，學生必須認識事實和國家，無關討論意識形態或「洗腦」。

另外，楊潤雄又說，改革後會向學生提供至少一次到中國內地考察的機會，讓學生親身體驗國情和國家發展，但學生可選擇是否前往；其次亦會訂定「適用書目表」，若學校自行制訂教科書，須交當局審批，以減少因討論「不成熟議題」而引起爭議。

他又說，「通識教育科」已被污名化，「社會」對通識科存在不信任和錯誤理解」，例如被詬病「討論太多時事」、「聚焦報章觀點」等，故此改革後會改名，以便該科有個新開始。楊潤雄更否認改革是要弱化通識科，維持必修便已反映當局的重視，強調目的改善通識科。

建制指改革回復初心教協斥讓國教借屍還魂

通識教育教師聯會主席劉錦輝對教育局大幅改動通識科表示遺憾，而當局既不按小組建議，又沒有事前諮詢業界，是不尊重教育界。而該科成績日後只分兩級，必然會減弱學生重視通識的程度。曾任教育局通識總課程發展主任的陳岡則建議，通識科可以像其他應用學習科目般分三級，即「不達標」、「達標」和「達標並表現優異」。

香港教育專業人員協會更強烈譴責當局大改通識科，指改動令通識科面目全非，儼如「謀殺通識科」，是政治踐踏專業。身兼教協副會長的請辭議員葉建源批評教育局做法兒戲，閉門造車，摧毀教育專業。他直言，港府以粗暴方式改變課程，將過去一年的社會問題諉過於教育，並以通識科作為「代罪羔羊」，將政治正確元素取代該科着重的批判及獨立思考，無助社會提高對政府的信任，期望政府收回方案。

本身是通識科教師的教協副會長田方澤質疑，教育局是要藉「殺(通識)科」來讓2012年被叫停的國教科「借屍還魂」，改名已昭告世人是另一科。」同是通識科教師的教協理事張銳輝亦批評，當局改革通識科毫無規畫，匆匆上馬不單令正在大學受訓的通識科教師無所適從，更可能影響中學文憑試的國際認可。

不過，屬於建制陣營的香港教育聯會，其主席黃錦良則支持改革，並指評級改為及格與否的兩級制後，可有助減輕學生壓力，讓他們將時間投放到其他科目。而當局負責設立「適用書目表」，亦可避免出現教材偏頗、誤導，教師亦毋須擔心選錯教材。另外，多年來要求改革通識科的議員梁美芬，對改革感到高興，並進一步建議當局讓老師接受培訓及通過考試才可任教通識科。

通識教育科自2009年起納入新高中學制的核心科目，其後支聯會的六四悼念活動有破紀錄人數出席和2014年佔領運動的學生參與，均被指與通識科有關；及至去年的反修例運動，當年推動通識科的前特首董建華更直指，通識教育是造成現時年軾人問題的原因，而教育局更在去年9月透露，考慮刪除初中的通識教育科。到了前日，特首林鄭月娥在施政報告中表示，通識科已被「異化」，需要糾正。

楊潤雄指，社會對通識科存在不信任，令教學有困難，亦令外界對這科有「錯誤理解、不好觀感」，其中一個問題是屢被詬病「討論太多時事」、「聚焦報章觀點」，楊更稱單元「今日香港」不是用來供大家討論時事，「唔好話唔畀討論時事就等於冇咗今日香港。」