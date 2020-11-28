拜登提名國安顧問誓言將就疫情問題告誡中國

宣布當選下任美國總統的拜登日前提名11月28日過44歲生日的傑克·蘇利文（Jake Sullivan）為下任美國國安顧問。沙利文24日在接受美國政治新聞網站Politico採訪時表示，拜登政府將就中國應對新冠病毒爆發的方式採取措施。

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蘇利文曾是奧巴馬執政時期一名重要的民主黨智囊。求學期間，他曾分別在耶魯大學和牛津大學取得過政治學學士、法學博士和國際關係碩士學位，並是羅德獎學金獲得者。2008年，蘇利文擔任希拉里（Hillary Clinton)在初選階段的顧問，後來又在大選期間擔任奧巴馬(Barack Obama)的顧問。他為希拉里和奧巴馬準備過辯論。奧巴馬勝選後，他還擔任過希拉里出任國務卿期間的副幕僚長和政策規畫主任，他們一起訪問了112個國家。蘇利文另在2013至2014年擔任過拜登副總統的首席安全助理。

專訪中，當記者問到蘇利文此次被提名為美國國安顧問後，由他領導的美國國家安全委員會（NSC）將會成什麼樣子？蘇利文回答指，它將不會規模太大，也不會太過注重微觀。他說，“我認為我的工作從根本上講是支持和提升更廣泛的國家安全團隊的工作，為當選總統的任務和戰略服務。”他續指，“我的目標是要有一個能夠給出足夠方向的過程，但又能授權各部門和機構成為執行這一任務的先鋒。”

報導稱，儘管沙利文天生謹慎，但他似乎傾向於急劇打破前任們強調的對美國國家安全的傳統定義。蘇利文指，至少在任期最初，拜登國安委員會工作的 “主要重點”將是擊敗新冠病毒大流行和重組國安委員會機構，以使公共衛生成為永久的美國國家安全優先事項。他亦指，中國也將受到告誡。

蘇利文說，“確保這種情況不會再次發生的方法是向中國發出一個非常明確的信息，即美國和世界其他國家不會接受我們沒有一個有效的公共衛生監測系統的情況，無論是對中國和還是整個世界的未來而言。”他在採訪中反覆提及，在任上要恢復在特朗普總統時期被忽視或被唾棄的聯盟和夥伴關係。

蘇利文說，“與過去幾年的政策不同，在關鍵的外交政策和國家安全問題上，我們將能夠團結世界其他國家支持我們”，比如向伊朗施壓，要求其重新遵守核協議，以便美國能夠重新進入談判。此外，他對自己最崇高的目標也同樣表示樂觀，“團結我們的盟友，打擊腐敗和竊國政治，並使專制資本主義制度對提高透明度和參與基於規則的國際系統負責"。