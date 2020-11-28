納卡衝突結束 勝方阿塞拜疆忙於掃雷

阿塞拜疆作為在簡稱納卡的納戈爾諾-卡拉巴赫（Haut-Karabakh）軍事衝突中的勝利方，其部隊現在一邊按亞美尼亞的撤出步伐逐步推進，另一邊則忙於之前交戰地區的掃雷工作。

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阿塞拜疆是一個位於歐亞交界地帶的外高加索國家。阿格達姆（Agdam）則是一座位於衝突地區以東的城市。在納卡地區戰鬥結束兩周後，阿塞拜疆作為納卡衝突的勝方，其軍人正忙於清掃地雷的工作，以便流離失所者重返家園。

本台RFI特派記者Vincent.S和Jad.E-K周六（2020年11月28日）發自阿格達姆的報道說，他們在現場看到，兩名工兵戴着透視面罩，穿着笨重的防彈衣，在阿塞拜疆國家掃雷機構（ANAMA）負責人的指揮下，遠距離遙控着駛向雷區的機械裝置。據介紹，阿塞拜疆現已清理了距離公路7公里內的範圍。掃雷工作分為兩步。首先是住宅區，之後才是農耕區，才能重新恢復農業生產。

阿塞拜疆掃雷任務艱巨

自戰鬥結束以來，阿塞拜疆國家掃雷機構已經在奪回的亞美尼亞原控制區內清理出了7500枚爆炸裝置。阿格達姆的整個掃雷工作還需多年時間。阿塞拜疆國家掃雷機構負責人透露，按所知情況推算，80%至85%奪回的土地存在危險。其中地雷佔了他們所回收裝置的三分之一。但大部分依然是在戰鬥中沒有爆開的炸彈，炮彈和火箭彈。

阿塞拜疆承諾，在上一世紀90年代被亞美尼亞趕出阿格達姆的人將可能很快就重返家園。不過，這讓人難以置信。阿塞拜疆國家掃雷機構負責人承認，他單方從事這一掃雷工作，需要10年到15年的時間。