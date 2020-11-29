歐盟軍委會主席：歐盟強化軍力有益，可為中美調停

歐盟軍事委員會主席格拉奇亞諾(Claudio Graziano)近日在受訪時表示，增強歐盟共同安全和防衛政策努力將給歐洲區域帶來穩定，並會強化歐盟的工業基礎，增強歐盟主權並減少對美國和中國的依賴。

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近期，法國總統馬克龍和德國防長卡倫鮑爾就歐洲自我防禦、強化主權和美國及北約從中應扮演的作用發生隔空爭論。卡倫鮑爾17日發表講話時表示，未來幾十年，如果沒有美國和北約的幫助，歐洲將無法保障自身的安全。馬克龍隨後則向媒體強調，即使面對可能帶來更友好關係的新一屆美國政府，歐洲仍然需要自己的獨立和主權防禦戰略。但卡倫鮑爾並未放棄她的觀點，續指，“如果歐洲戰略自主的想法培養了一種幻想，即我們可以在沒有北約和美國的情況下確保歐洲的安全、穩定和繁榮，那就走得太遠了”。她說，歐洲需要幾十年的時間來建立其常規和核軍事力量，以彌補美國和北約目前對歐洲大陸安全的貢獻。

卡倫鮑爾說，“沒有美國的核力量和常規力量，德國和歐洲無法保護自己。這是一個簡單的事實”。她指出，美國提供了北約70%的關鍵軍事能力，如監視、直升機、空中加油和衛星通信。她補充說，美國還佔據了北約幾乎100%的導彈防禦系統和絕大多數的核威懾力量。就法德兩國高層的爭論，格拉奇亞諾在接受政治新聞網站Politico採訪中表示，相關的辯論不是關於“從某一方那裡獲得自治”，而是關於達成擁有在必要時單獨行事的自主權的雄心。

格拉奇亞諾說，“加強歐盟（共同安全和防衛政策努力）將給我們的區域帶來穩定。”不過他強調，歐盟應與其夥伴、特別是與北約合作是首選。但批評者認為，鑒於歐盟目前的軍事能力有限，歐盟談論成為安全提供者的意義不大。對此，他回應指，“我並不完全同意，但總有一些道理。”他指出，歐盟已經在軍事上採取過單獨行動。例如，“阿塔蘭特行動 ”（Operation Atalanta）是一項正在進行的打擊索馬里沿海海盜和武裝搶劫的海軍任務。今年3月，歐盟還啟動了 “伊里尼行動”（ Operation Irini ），通過利用地中海的空中、衛星和海上條件，監測聯合國對利比亞的武器禁運。

不過，格拉齊亞諾承認，歐盟在軍事方面可以做得更多。他說，“如果我們已經有了戰略自主權，我們就不需要推出所有相應的措施，讓戰略自主更具可信力。”他在提到歐盟的永久結構性合作（PESCO）時說，2018年啟動的軍事公約正在開發47個共同項目，同時歐盟的長期預算中已經為歐洲防務基金撥款了70億歐元，用於發展軍事技術研發合作。格拉齊亞諾提出，建設歐盟軍事能力也會有其他好處。他談到，“（這）將加強歐盟的工業基礎，轉化為來自中國和美國的技術主權—因為那些擁有技術的人將佔據（世界的）主導地位。”

格拉齊亞諾強調，關鍵點在於如何花錢。他說，“就整體國防開支而言，歐洲是世界三大安全實體之一，所以這不是花更多錢的問題，而是花得更好的問題。”他提出，“歐盟希望成為全球安全的提供者......如果我們在防務和安全方麵糰結一致，我們可以在許多方面產生非常有意義的影響。”

格拉齊亞諾建議，其中之一便是在美國和中國之間起到作用，因為中方繼續其經濟和軍事崛起。這可能意味着未來會發生破壞性的軍事衝突。他表示，一個更強大的歐盟 “將幫助全球大國避免美中之間的緊張局勢升級......有許多力量工具可以避免碰撞，而歐盟是唯一擁有一套公認的、完整的工具（政治、外交、軍事和經濟）的組織，可以採取真正的綜合方式。”

但與這一倡議相比，歐盟首先有更直接的軍事考驗。在非洲撒哈拉以南的薩赫勒地區，法國軍隊正在執行反恐任務。自2013年以來，已有50名法國士兵在那裡死亡，這場衝突被稱為歐洲的阿富汗戰爭。據報道，法國希望從目前5100人的部隊特遣隊中撤出數百人，為歐盟更強大的存在騰出空間。

歐盟官員指出，包括愛沙尼亞在內的其他歐盟國家在該地區的存在，說明了那些遠離衝突--而且在該地區沒有殖民歷史的國家的意願。“整個薩赫勒地區：對我來說，如果我們想在作為全球安全提供者開展軍事行動時具有可信度，這正是歐盟的優先事項，”格拉齊亞諾說。