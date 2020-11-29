瑞士公投涉跨國企業尊重人權及環境

瑞士周日舉行多項全民公投，其中之一涉及要求總部設在瑞士的跨國企業尊重人權及環境，另有一項涉及加強限制投資軍工企業。

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與法國有邊境接壤的瑞士是一個得到國際認可的永久中立國。當局在星期天（2020年11月29日）組織全民公投。由聯邦提出倡議，讓選民們決定，要求總部設在瑞士的跨國企業尊重人權和環境，否則將面臨司法追究。而且，司法管轄權將涵蓋這些跨國企業在瑞士境外的分公司。

據介紹，將受到這一公投結果影響的跨國企業多達1500家。不過，民調機構gfs.bern認為，這一公投可能獲得50.7%的選民支持，但在26個州中，至少會有14個州予以拒絕。而這一公投獲得通過，不僅需要大多數選民的支持，而且還要贏得多數州的贊同。這一公投倡議的文本提出，總部在瑞士的跨國企業在國外的業務活動必須尊重人權和環境，而且還適用於其供應商和貿易夥伴。

瑞士周日的另一項公投涉及禁止對軍工企業金融投資。瑞士現行法律已經禁止某些武器的生產和金融投資活動，這包括涉及核子ˎ 化學ˎ 生化等軍火。但提出這一公投的協會，想要讓法律延伸到所有軍事裝備，包括裝甲車輛的配件和防空系統。但瑞士政府不支持這一倡議，認為這不僅不能讓世界變得更加和平，而且，還會對瑞士的經濟帶來不利影響。因為，如果這一公投一旦得以通過，瑞士的退休金管理機構就不再可以投資那些具有軍民兩用功能的企業。