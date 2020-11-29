莫里森指會支持葡萄酒企業 貿易部長:討論將中國告上WTO

澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)11月28日在受訪時表示，他依舊決心支持遭受疫情打擊的行業和被中國加以巨額保證金的澳洲葡萄酒生產商，並計畫與英國和歐盟達成新的貿易協議。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）另在29日受訪時證實，澳方正在積極考慮就大麥關稅問題將中國告上世界貿易組織（WTO）。

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莫里森周六向澳大利亞廣播公司（ABC）表示，“作為一個政府，我們將研究如何讓我們的一些生產者度過這個困難的時期。”他說，“我們已經在新冠疫情中做到了這一點，人們會知道。（疫情中），航空公司基本上都關閉了，飛機也不再（運載）小龍蝦等東西”。自澳洲提出對新冠病毒起源進行調查後，中澳摩擦持續不斷。中國商務部周五發布公告，對澳洲葡萄酒反傾銷調查作出初步裁定稱，“原產於澳大利亞的進口相關葡萄酒存在傾銷，中國國內相關葡萄酒產業受到了實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係”。公告中宣布，自11月28日起以保證金的形式對澳洲進口的葡萄酒徵收107%至212.1%的關稅。

伯明翰隨後回應指，中方提出的新關稅對澳大利亞葡萄酒業來說，是“毀滅性的打擊”。他表示，“這樣做完全不符合中國通過中澳自由貿易協定，以及通過世界貿易組織給出的承諾。這與基於規則的貿易體系是不相容的。”他強調，“這將使許多企業與中國的葡萄酒貿易變得不可行。顯然我們認為這是不合理的，沒有證據支持這一點。”伯明翰在周日的專訪中進一步透露稱，澳洲政府正在與糧食行業“積極討論”是否就貿易爭端將中國告上WTO。

伯明翰說，“坦率地講，就這一問題有不同的意見。但總的來說，澳大利亞堅持以規則為基礎的國際貿易體系。”他補充說，“如果我們堅持推崇以規則為基礎的體系，你就應該使用這個以規則為基礎的體系，包括當你認為規則被破壞時，你就應說出來，讓國際裁判來幫助解決這些爭端。”他續指，“我們通過WTO來指出他們的問題，同時也仍然使用中國體系中的所有這些程序來嘗試解決這些問題。但最終，這些都是中國的決定，中方選擇將這些決定應用在澳大利亞身上，只有中國可以選擇推翻這些決定。”

伯明翰說，在向WTO提出葡萄酒爭端仲裁之前，澳大利亞會看看中國的反傾銷調查是如何進行的。當他被主持人問及，中國對澳洲的系列行為是否屬於經濟脅迫時，伯明翰則回答指，“我想全世界的人都在提出這個問題。”他表示，這要由中國當局來解釋，澳大利亞 “沒有改變”對自由貿易的支持，符合澳中雙方承諾的國際準則。他談到，“不過，我們看到的事實是，中國隨着經濟的可喜崛起，在其他方面也變得更加自信。”

伯明翰表示，“我們希望看到的是，這種自信被引導到好的方面，引導到與世界其他國家接觸的方式中，這有助於推動經濟增長，而不是抑制經濟增長。”採訪中，伯明翰還駁斥了澳大利亞呼籲調查病毒的來源、提升與日本的軍事協議的言論和行動被指“過火”的說法。他強調，最近澳大利亞與日本達成的防務協議是經過多年談判達成的，與中國無關。

莫里森周日早上在接受採訪時承認，當下澳中兩國關係充滿了矛盾。他說，“這是一個困難的時期，存在緊張關係，......澳大利亞對此並不陌生”。他列舉了上世紀70年代澳洲與歐洲單一市場的問題作為澳大利亞經受挑戰的例子。莫里森說，“所有這些經濟上的事情都對系統造成了衝擊，澳大利亞，特別是那些在我們農業部門工作的人，相當令人驚奇的是他們對天氣和氣候變化的適應能力。但同時，他們在過去也不得不處理這些事情。”

莫里森續指，“你無法控制這個世界上的一切，但有一件事你可以控制，那就是你是誰，你的價值觀，以及你所知道的重要的事情，並保持堅定不移”。他說，“我們會盡一切努力，確保我們能夠努力解決與中國出現的這些貿易問題。”莫里森還表示，他工作的重點是與歐盟和英國簽署新的貿易協議。