亞洲疫情險惡香港跳舞群組播毒擴大日本南韓情況嚴峻

紐約時報報導，香港日本南韓疫情近日有嚴重的反彈，首先是來自歐洲和美國的旅客和大學生為香港帶來新冠狀肺炎病毒，繼而是海員和酒吧劉伶把疫情擴散。

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在香港，深受年老女士喜愛的社交舞場所，似乎已經爆發成為一個大規模病毒散播的源頭，源頭跟住傳播到其他餐廳酒家的舞場。

香港29日新增115宗確診，除較日前的84宗明顯反彈，亦是自8月2日以來單日最多。其中多達109宗都是本地感染，24宗無源頭。全港最大的歌舞群組，感染人數再多62宗，增至479人，連日來平均每日都多半百人。另外，今日已錄得超過50宗初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時疫情明顯較第三波劇烈，“深入每個階層、周圍地方”。她舉例，歌舞群組的確診者，除了曾前往已表列的處所，還參加其他活動，例如教琴、前往社區中心等。她呼籲大家要齊心一致，保持社交距離。

政府29日晚上就有關強制檢測刊憲，引用《預防及控制疾病規例》（第599J章），要求於本月15日至29日期間曾到過上述3間指明場所人士，須於下月3日或之前接受檢測，並於下月6日或之前向政府報告檢測結果。

新增115宗個案中，光是歌舞群組就有62宗，其餘6宗輸入個案，23宗與本地個案相關。歌舞群組累計已479宗。

紐時報導引述中文大學醫學院郭建安教授稱：“我們已經擁有更大的測試能量，我們也有更多的資源追尋源頭，但疫情卻不斷重複循環。”

日本和南韓同時也出現自疫情發生以來單日最高確診數字，爆發群組多來自東京和首爾大都市地區。報導引述位於首爾的高麗大學傳染病專家Kim Woo-joo醫生說：“面對如此狀況，我們需要團結一致，但大家都知道，這是知易行難。”

令到情況更難控制的是，傳染途徑並不一定源自人多聚集的地方例如夜總會，但也同時出現在家庭和工作環境，政府對此難以控制人們的行為。

南韓星期四錄得超過500宗確診個案，是8個月來的首次，專家認為源頭並非是單一群組，不像之前爆發群組來自教會或反政府示威活動。

疫情疲勞也是情況惡化的另一因素。醫療人員已經是疲憊不堪，不能旅行的年輕人則不安於室，商鋪東主則因為需要提早關店而顯得懊惱。首爾住宅區一家咖啡廳的東主表示，政府本周宣布限制人們光顧咖啡廳之後，生意大跌，雖然外賣可以幫補一下，但人們總是喜歡在咖啡廳裡面聊天，“過去兩天我已不停的向顧客道歉”。

在日本，當局錄得每天大約2000宗確診個案，東京、大坂和札幌的疫情擴散尤其快速，東京周五一天就錄的570宗。不像夏季疫情感染年輕人為主，這一波疫情影響40多歲或以上的人們為主。

日本疫情趨向嚴重的一個重要指標就是，日本皇室宮內廳宣布，每年1月日皇德仁舉行的儀式因為疫情關係而取消，這是自1990年以來首次取消有關的儀式。當年停辦是因為哀悼日皇德仁的祖父去世。

日本醫師會會長中川俊男周三召開記者會呼籲各界“千萬不可低估疫情，我們不能讓日本變成美國或歐洲”。