以色列遭指暗殺成功伊朗頂尖核專家堪比諜中諜 伊總統喊復仇但促周密

以色列為阻止伊朗開發核武器，從很久以前就一直在開展暗殺科學家或滲透機密設施的工作。在中東，伊朗和以色列是最為針鋒相對的敵對國家。以色列作為中東唯一的擁核國一直對伊朗開發核武器並擁有對稱性戰鬥力保持高度的警惕。稍早一恐怖組織二號頭目在伊朗當街遭斃，網傳也是以色列特工得手。每當發生類似的核科學家暗殺事件時，都被認為是以色列所為，但以色列既不承認也不否認。

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據朝鮮日報今天報道說，以色列暗殺伊朗核科學家行動堪比《碟中諜》。消息說，2018年1月，以色列情報機構摩薩德20多名要員從伊朗首都德黑蘭的一個秘密倉庫中，獲取了5萬頁文件、163張裝有視頻和工作指示書的CD等，共計500公斤的機密資料。他們在得知伊朗革命衛隊將過去的核武器開發資料秘密轉移到該倉庫後，經過兩年的情報探訪突襲了該倉庫。當時，摩薩德將倉庫的警報裝置偽造為“正常”狀態，用焊槍鋸開鐵門進入內部，然後從多達32個的保險箱中取出了相關資料。

三個月後，以色列總理公開了從德黑蘭秘密倉庫獲取的資料。當時在公布資料的現場，內塔尼亞胡拿出27日遭到暗殺的穆赫辛·法克里紮德的名字稱：“此人至今仍是開發核武器的秘密組織的負責人”，“請記住法克里紮德這個名字。”據悉，摩薩德擁有大量與以色列合作的伊朗籍要員。摩薩德利用這些人在伊朗國內直接展開間諜活動，剷除伊朗核科學家。

據朝鮮日報說，每當發生類似的核科學家暗殺事件時，都被認為是以色列所為，但以色列既不承認也不否認。韓國國立外交院教授印南植（音）表示：“以色列通過摩薩德或軍方情報機構504部隊剷除伊朗核科學家和情報要員的事例達到50至60起。”

該報道稱，以伊之間雖不曾爆發全面戰爭，但局部武力衝突不斷。最近一次是20日，以色列戰鬥機空襲了敘利亞境內的伊朗精銳部隊聖城旅的軍火庫。這是針對前一天伊朗對敘利亞境內以色列佔領地帶實施火箭炮攻擊的反擊。

據法新社報道，伊朗核武計畫科學家法克里紮德（Mohsen Fakhrizadeh）遇刺身亡，在國內掀起如何及何時對宿敵以色列做出回應的激辯。伊朗最高國家安全委員會 (Supreme National Security Council）一般處理有關伊朗核子計畫相關決定，而國會法案必須經過強大的憲法監護委員會（Guardians Council）通過。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）強調，伊朗將在「適當時機」尋求報復，不會急着落入「圈套」。