抵台確診者爆增台灣宣布暫停印度尼西亞移工入境兩周

台灣流行疫情指揮中心今天宣布，鑒於印度尼西亞的新冠肺炎疫情嚴峻，為維護台灣防疫安全及減少印度尼西亞移工境外移入病例持續發生，從12月4日起到17日，將暫停印度尼西亞移工入境二周。未來並將看當地疫情情況，再評估是否從12月18日起將原本印度尼西亞移工每周入境台灣的人數減半。

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最近國際疫情嚴峻，導致入境台灣的外國籍旅客確診者日漸增加，27日到29日一連三天，總共新增26個境外移入確診病例，其中有24個是印度尼西亞移工。今天一天之內又新增了24位境外移入確診者，是今年以來，台灣單日新增病例人數第三高、新增境外病例數第二高。今天這24名境外移入確診者中，也有20位是印度尼西亞移工。

台灣官方統計，11月份每周入境台灣的印度尼西亞移工，平均人數為677人，這次全面暫停入境二周，預計會減少約1,350名印度尼西亞移工來台。

印度尼西亞籍移工在台灣工作，兩個最大的領域是建築工地和看護。台灣官方表示，如果僱主有用人的需求，可以透過各地就業服務機構辦理項目媒合台灣的勞工、引進其他國籍的移工，或在國內承接移工。

台灣官方宣布，明天(12/1)起實施「秋冬防疫項目」，民眾進入八大類場所須強制佩戴口罩。這是今年二月疫情開始後，到六月初，台灣各項管制措施解禁之前的嚴格規定，明天開始要恢復實施了，也就是說，台灣人大約過了五個月幾乎沒有什麼嚴格管制的好日子，終於要結束了。

另外，由於明天起包含台灣人在內的所有入境者，如果不是特殊例外的情形，都須檢附三天內核酸檢驗陰性證明才能登機，11月底因此爆發台灣人從歐美等世界各地的回國潮，證實台灣在疫情控制方面，比世界各國更穩定安全。

指揮中心透露，11月1日到29日，入境人數逐漸增加，從1000多人、2000多人、3000多人，直到29日創下最高4000多人入境。