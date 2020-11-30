林鄭接受專訪自稱“工作狂”因美製裁“現金出糧放家中抽屜”

香港特首林鄭月娥接受南華早報的專訪時說：“我除了工作就是工作，這些日子甚至連與我的丈夫也談不上幾句話，這就是工作狂。”

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為了繞過美國財政部的制裁，林鄭月娥承認她的薪金部分以現金髮放，然後放在禮賓府家中的抽屜。

林鄭在專訪中同時強調，她已回到舊時的我，對領導香港重拾信心，對過去香港社會動蕩她的作為，一點也不感到歉意，面對社會目前極化現象，她將更果斷地解決香港的問題。

南早問：完全沒有休息，不看書，不看電影嗎？林鄭說：“是的，因為我每一分鐘都在工作，香港實在有太多事情要做。”

香港之前的特首，各有各的工作之餘放鬆方法，董建華是耍太極、曾蔭權喜歡餵食飼養的錦鯉，梁振英閑時喜歡做些栽種，但林鄭卻像是好萊塢電影《華爾街》裡面的主角，全天候不休不息，滿腦子賺錢的心思。

被問到她是否是寓工作於娛樂時，她說：“當然，不管大小。”她說：“有些時候，我最大的滿足不一定來自大規模的政策，像是建造更多房屋或創建西九龍文化特區，但有些小規模的事情也可以，例如幫助某些個人，幫助某個稀有病情的病人取得藥物。或者探訪一些條件不好的家庭然後立即予以援助他們，例如他們需要更多的電腦..........。”

她在專訪中同時強調她已重拾信心，將更果斷地做好工作解決香港的問題，儘管社會目前處於極化的狀態。

香港開始發生第四波疫情當天有115宗新個案，林鄭已明確表示港府將採用更嚴厲的措施，對違反抗疫措施的人實施更嚴厲的懲罰。

她說：“我們看到了這一波疫情，讓我強烈覺得現在必須要嚴陣以待，未來兩個星期是非常關鍵時刻，我怎可以放鬆？我不能。香港領導人的生活是沒有嗜好的，只有工作。”她舉例說，目前對違反社交距離抗疫措施的人所實施的懲罰（2000港元），“已不具阻嚇作用”。

林鄭因為推動成立香港國安法，而被美國指責損害香港人的人權與自由，更遭到美國財政部制裁，有很多銀行因此對堂堂香港特首也無奈地歸類為拒絕往來戶，對此，年薪高達512萬港元的林鄭確實有點煩惱。

為了避過制裁，林鄭承認現在她以現金支取部分的薪金，然後放在禮賓府家中的抽屜裡面。每月40多萬港元的薪金，林鄭家中的抽屜相信必然有一定的容量了。