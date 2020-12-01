香港有線電視裁人 中國組指全體辭職抗議

香港有線電視（簡稱有線）新聞部今天裁員，人數約達40人以上。據報導，中國組編採人員對此不滿，全組約10人辭職。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，香港有線電視裁員40人，中國組全組辭職。消息說，香港有線電視新聞部1日裁員，人數約達40人以上。有線新聞部今早首先傳出裁員約40人，負責專題報導的“新聞刺針”小組成員全部被解僱，立即離職。中央社綜合各方消息，除了“新聞刺針”，港聞組也有兩名資深記者被裁，中國組、財經組、剪接和美術組等也受影響。

據消息，有線新聞部中國組助理採訪主任黃麗萍在解僱之列，此事引起全組不滿，該組總採訪主任司徒元與10名編採人員決定自行辭職。

據報導表示，這次裁員由電視台人事部制定名單，事前沒有通知各部門主管，引起一些員工不滿，要求公司交代裁員準則。官方香港電台引述有線新聞及公共事務副總經理許方輝說，港聞記者與“新聞刺針”記者可以執行同樣工作，節省資源是最大原則，新聞部日後也要重組架構。

據中央社，近年來，有線電視一直面對訂戶減少的問題，公司方面自今年6月起要求員工每月放兩天無薪假，為期半年。到了8月，新聞部解僱了工程部資深主管。有線是一家收費電視，1993年底啟播，擁有多條自製24小時播放的頻道，提供新聞、娛樂和體育節目等。有線曾經擁有100萬用戶，但近幾年下降。2019年初，有線公布訂戶減至80萬，公司宣布裁員102人。