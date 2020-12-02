伊朗核武器之父如何遭暗殺？

伊朗“核武之父”法克里薩德，上周五(27日)在首都德黑蘭東部的阿布薩市（Absard）遭槍擊，中彈身亡，有伊朗媒體報道指，這次暗殺行動是由遙控機槍遠端遙控所為，全程沒有任何刺客在場，而並非原先媒體所報導是被多名槍手伏擊暗殺而死。

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據光華網報道，暗殺細節曝光！無刺客在場 伊核武之父遭遙控機槍射殺。消息說，有伊朗媒體報道，“核武之父”遭暗殺其實是由遙控機槍遠端遙控猛烈射擊所致，全程並沒有任何刺客在場。

該報道綜合外媒消息，伊朗半官方媒體《法斯通訊社》（Fars News Agency）披露此次暗殺行動細節，報道指出，法克里薩德與他的妻子在3台保鏢車的護送前往德黑蘭的阿布薩市，當領頭車離開車隊，去檢查目的地的安全時，法克里薩德座車突然被子彈擊中，法克里薩德以為車輛出現異音是發生故障，於是從防彈車中走出。

就在此時,1架遙控機槍從停在其車隊150公尺外的無人日產汽車內，朝法克里薩德猛烈射擊，法克里薩德至少中3槍，保鑣見狀用立刻以肉體保護“核武之父”也中彈，隨後這輛日產汽車爆炸，沒有留下任何證據，整起暗殺行動僅歷時短短3分鐘，全部由遠程控制的自動武器完成，沒有任何刺客在場。

據該報道說，法克里薩德送醫不治，除其保鏢外，暗殺行動無造成其他人員傷亡，伊朗政府追查這輛日產汽車車主身份，發現車子所有人早在10月29日就已經離開伊朗。

另一方面，隨着法克里薩德日前在德黑蘭遇襲身亡，伊朗將矛頭指向宿敵以色列，揚言激烈報復。惟以方迄今未作回應，也尚沒有任何組織承擔責任。中東“半島電視台”（Al Jazeera）上周六（28日）引述專家說法指出，伊朗短期內採取軍事回應的機率不高，可能先透過法律途徑追究責任。

據該報道說，伊朗總統辦公室所屬的研究機構“戰略研究中心（Center for Strategic Studies）”資深科學家霍塞尼研判，伊朗短期內不太可能採取軍事回應，但這並不代表法克里薩德遭暗殺一事將不了了之；在現階段，分析事件各層面，並透過法律途徑追究責任，將是首要選項。