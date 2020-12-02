特朗普說：我們4年後再見！

美國總統特朗普昨天1日晚間現身白宮聖誕派對時，親自證實2024年再次競選總統大位的計畫，直言“我們4年後見”。而根據NBC周二取得的消息，特朗普打算在當選總統拜登就職當日公開角逐白宮寶座的消息，且他並不打算現身拜登就職儀式。

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據光華網今天報道說，特朗普親口證實2024再戰白宮。消息說，這是特朗普首度開腔，2024年再次競選總統的計畫。

4年後再見？美國總統特朗普1日晚間現身白宮聖誕派對時，親自證實2024年再次競選總統大位的計畫，直言“我們4年後見”。

該報道綜合美國新聞網站POLITICO、美聯社等外媒消息，這場派對參與者主要是共和黨全國代表大會（Republican National Convention）成員，多達數十人來到白宮。特朗普向現場群眾表示，“過去這4年令人驚艷，我們打算在未來4年繼續打拚，不然，我們4年後見。”

但特朗普也持續強調大選出現舞弊行為，“我們贏得了選舉，但他們不喜歡這樣……我會說，這是一場被操縱的大選，我永遠都會這樣說。”

據該報道，在此一消息傳出前，美國前國務卿希拉莉克林頓等人均預測，特朗普2024年會再次競選總統。另據NBC周二取得的消息，特朗普打算在當選總統拜登就職當日公開角逐白宮寶座的消息，且他並不打算現身拜登的就職儀式。