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法國/政治/歐洲

淺憶法國前總統德斯坦當年非洲政策

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存檔圖片：法蘭西第五共和國總統德斯坦 攝於 1974年5月27日 Photo datée du 27 mai 1974 du nouveau président de la République Française, Valéry Giscard D'Estaing, remontant à pied les Champs Elysées le jour de son installation officielle au Palais de l'Elysée.
存檔圖片：法蘭西第五共和國總統德斯坦 攝於 1974年5月27日 Photo datée du 27 mai 1974 du nouveau président de la République Française, Valéry Giscard D'Estaing, remontant à pied les Champs Elysées le jour de son installation officielle au Palais de l'Elysée. © (Photo : AFP法新社)
作者： 尼古拉
5 分鐘

法國前總統德斯坦由於感染Covid-19病毒2020年12月2日周三夜間在家中離開人世。法蘭西在德斯坦擔任總統的七年間，巴黎與非洲的政治關係有了新的躍進。

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終年94歲高齡的德斯坦Valéry Giscard d’Estaing曾是法蘭西第五共和國的總統（1975年5月27日-1981年5月21日）。法國在德斯坦總統任內，實現了與非洲國家之間政治關係的新飛躍。

據本台RFI周四（2020年12月3日）的法文報道，法國前總統德斯坦在競選期間就已表示，應該賦予法國與非洲法語國家的合作新的動力。他於1974年5月27日正式出任法國總統後，恢復了其被前任撤銷的合作部。

在德斯坦總統時代，法國的非洲政策立足於繼續保持和非洲法語國家的傳統盟友關係，尤其是與塞內加爾和科特迪瓦（也被稱之為象牙海岸）。同時，面向非法語圈的新夥伴開放。比如，在西非，與幾內亞和尼日利亞實現和解。在北非馬格裡布地區，德斯坦成為首位訪問阿爾及利亞的法國國家元首。

德斯坦前總統推動法非合作

德斯坦總統時代，法國的非洲政策優先發展經貿關係。德斯坦總統當年的立場是，把非洲讓給非洲人。1973年，蓬皮杜總統（Georges Pompidou）在巴黎主持召開了第一屆法非首腦峰會，到德斯坦總統任內形成制度化，非洲與法國的關係由依賴轉變為互利。德斯坦前總統七年任內，法國與非洲國家共舉辦過五場首腦峰會。與會的非洲國家從傳統的法語圈國家，擴大到非洲葡萄牙語國家和非洲英國國家。這也體現了法國與非洲經濟合作思維的延伸。

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