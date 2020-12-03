淺憶法國前總統德斯坦當年非洲政策

法國前總統德斯坦由於感染Covid-19病毒2020年12月2日周三夜間在家中離開人世。法蘭西在德斯坦擔任總統的七年間，巴黎與非洲的政治關係有了新的躍進。

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終年94歲高齡的德斯坦（Valéry Giscard d’Estaing）曾是法蘭西第五共和國的總統（1975年5月27日-1981年5月21日）。法國在德斯坦總統任內，實現了與非洲國家之間政治關係的新飛躍。

據本台RFI周四（2020年12月3日）的法文報道，法國前總統德斯坦在競選期間就已表示，應該賦予法國與非洲法語國家的合作新的動力。他於1974年5月27日正式出任法國總統後，恢復了其被前任撤銷的合作部。

在德斯坦總統時代，法國的非洲政策立足於繼續保持和非洲法語國家的傳統盟友關係，尤其是與塞內加爾和科特迪瓦（也被稱之為象牙海岸）。同時，面向非法語圈的新夥伴開放。比如，在西非，與幾內亞和尼日利亞實現和解。在北非馬格裡布地區，德斯坦成為首位訪問阿爾及利亞的法國國家元首。

德斯坦前總統推動法非合作

德斯坦總統時代，法國的非洲政策優先發展經貿關係。德斯坦總統當年的立場是，把非洲讓給非洲人。1973年，蓬皮杜總統（Georges Pompidou）在巴黎主持召開了第一屆法非首腦峰會，到德斯坦總統任內形成制度化，非洲與法國的關係由依賴轉變為互利。德斯坦前總統七年任內，法國與非洲國家共舉辦過五場首腦峰會。與會的非洲國家從傳統的法語圈國家，擴大到非洲葡萄牙語國家和非洲英國國家。這也體現了法國與非洲經濟合作思維的延伸。