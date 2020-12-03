美國總統特朗普在白宮發表“任內最重要的演講”

11月3日總統大選投票後，一直主要通過推特發表意見的美國總統特朗普在周三（12月2日）下午4點在白宮發表了一次事先未通知的視頻聲明。他的開頭語是：“這可能是我做過的最重要的演講。”

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特朗普總統周三的演講將近50分鐘，他說，想向美國公眾提供目前的一些最新工作進展信息，以“揭露11月3日這一漫長荒謬選舉中發生的巨大選民欺詐和違規行為”。特朗普說，過去我們習慣於選舉日的說法，但現在是選舉日、選舉周和選舉月。“在這個荒謬的時期內，發生了很多壞事。”

特朗普總統侃侃而談，不時以圖表來例舉一系列這次美國大選發生的前所未有大規模作弊的情況。他提到，美國人本該擁有的最大特權——選舉權。但是“我作為總統，沒有比捍衛美國法律和憲法的更高職責。這就是為什麼我決心保護我們的選舉系統，該系統目前正受到蓄意攻擊，並且在總統選舉之前的幾個月就已經開始了。”

美國總統特朗普說，他曾被警告不要過早宣布勝利。“我們一再被告知，將需要數周時間來計算缺席選票並核實結果，才能確定獲勝者。”他還提到拜登的競選反應。“我的對手被告知可以遠離選舉（活動）。不要競選（活動）。（他們說）‘我們不需要你，我們已經做到了。選舉完成了。’實際上，他們的舉止就像他們已經知道結果會怎樣的。”“他們把它蓋住。”

美國總統特朗普說，選舉後發生的這一切都“非常非常奇怪”。“在選舉後的數天內，我們目睹了精心安排的努力來假授選舉獲勝者，即便當時許多州仍在計票中。”

美國總統特朗普講話最後說：他的朋友曾經祝賀他在總統任期中取得了一系列成功，但所有這一起加在一起，都沒有我現在所做的事情重要，這就是要拯救我們的選舉制度，拯救我們的國家。“我們將確保計算每一張合法選票，來捍衛投票的誠信；不能計入非法選票。這不僅是要兌現7,400萬支持我的美國人的選票，還在於確保美國人能對這次選舉充滿信心，並且在所有未來的選舉中充滿信心。”

11月3日美國大選出現投票舞弊醜聞，多個搖擺州不斷爆出各種選舉舞弊亂象，最近幾天賓州、亞利桑那州、密歇根等州進行的公眾聽證會上，有大量證人公開作證，揭示各種選舉欺詐現象。但大多都得不到“主流”媒體的報道。特朗普總統本人現在公開親自面對美國公眾，提出各式各樣的舞弊現象，也許更能夠獲得美國選民的理解。