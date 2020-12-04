蓬佩奧譴責香港民主人士受迫害 歐盟外長會議7日探討香港問題

香港壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐罪，及香港前眾志秘書長黃之鋒等人近日被法院判刑均引起國際社會廣泛關注。美國國務卿蓬佩奧12月3日通過推特指，譴責香港政府迫害香港民主人士。此外，歐盟外交事務及安全政策發言人表示，歐盟外長會議將在7日就香港問題進行討論。

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蓬佩奧表示，“美國對香港政府對黎智英、黃之鋒、周庭和林朗彥遭受的政治迫害感到震驚。他們為反抗中共對其基本權利的剝奪而進行的鬥爭，將作為人類精神的見證而載入史冊。”他還在美國國務院發表的聲明中寫道，“香港政府對香港勇敢的民主人士進行政治迫害，美國對此感到震驚。利用法院壓制和平的不同意見，是專制政權的標誌，也再次凸顯了中共最害怕的是其本國人民的言論自由和思想自由。”

蓬佩奧稱，“香港歷史上得益於一個自由開放的制度，這個制度頌揚了像黎智英、黃之鋒、周庭和林朗彥這樣市民的和平主張。香港人應該可以自由行使《基本法》、在聯合國註冊的《中英聯合聲明》和《世界人權宣言》所保障的權利。他們反抗中共剝奪其基本權力的鬥爭，將成為人類精神的歷史見證”。他續指，“美國將繼續與我們在世界各地的盟友和夥伴合作，捍衛香港人民和所有在中共高壓統治下受苦的人的權利和自由。我們與黎智英、黃之鋒、周庭、林朗彥、香港人和所有中國人站在一起。”

此外，歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）2日通過推特表示，“今天宣判的黃之鋒、周庭和林朗彥是香港民主聲音空間縮小的另一個跡象。必須確保行使基本自由權力，包括和平集會。歐盟外長將於12月7日討論香港問題。”

德國外交部發言人阿德巴爾（Maria Adebahr）亦告訴媒體稱，相關判決是“去年我們在香港人權和公民權利方面看到的一系列令人擔憂的事態發展中的另一個組成部分”。英國駐港領事館發言人另就港府通過法律手段針對黎智英等人的現象表達深切關注，並稱“重要是法律不應用來壓制批評者或反對聲音，我們正持續監察這些案件。”