Covid-19: 歐盟倡議就大流行病締約

聯合國大會就Covid-19疫情召開視訊首腦峰會，有140位國家元首ˎ 政府首腦或閣員部長與會。藉此機會，歐盟提出了切實的倡議。

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據本台RFI記者Carrie.N周五（2020年12月4日）發自紐約的報道，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）周四在聯大Covid-19視訊峰會上指出，全球被大流行病打了個措手不及，這是某種形式的失敗，必須反省，吸取教訓；還必須加強協調，因為，疫苗領域的成功同時也就是國際互助與動員的成果。

歐洲提出強化國際合作

歐洲理事會主席米歇爾接着以歐盟27個成員國的名義提議，面對未來的大流行病，必須讓這種方法持久化，為預備ˎ 準備和管理此類危機構築集體能力，就大流行病締結一項國際條約。米歇爾認為，這樣的一個文本，將能夠最佳地控制風險，監控可能感染人類的動物傳染病的出現，並最佳地投資和協調科學研究。

法德支持加強世衛組織

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）是聯合國安理會五個常任理事國中唯一直接發言的國家元首。法國總統強調，除了疫苗之外，還必須加強那些最脆弱國家的衛生體系。法國與德國一起支持加強世界衛生組織，這個在衛生領域全球唯一的普世組織，並提出其要提高早期預警。以沒有點名方式，提醒有一項國際調查正在進行之中，表明其成員國需要更大的透明。

本次聯大視訊首腦峰會在周五的第二天議程中包括三場圓桌會議，就Covid-19疫情檢討聯合國機構的反應，還有後疫情時期的疫苗與重建。