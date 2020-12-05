繼限制中共黨員及家屬旅簽後 蓬佩奧宣布將對壓制異見的中國統戰人士實施簽證限制

繼美國國務院於本周三（12月2日）發布的針對中共黨員及其家屬的旅行簽證限制後，此前，中共黨員及其家屬擁有與普通中國公民一樣的有效期可長達10年的赴美旅行簽證。國務卿蓬佩奧4日又宣布，將對使用或威脅使用恐嚇脅迫手段的中共統戰部人士實施簽證限制。

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據路透社報道，美國國務卿蓬佩奧周五表示，他已經對使用或威脅使用暴力、公開私人信息或其他脅迫手段恐嚇批評者的中國官員和其他人實施了簽證限制。

蓬佩奧在書面聲明中並沒有提到被制裁人員的名字，但他在聲明中指責中國共產黨統戰部脅迫和欺凌“那些反對北京政策的人”。

他說：“統戰部經常恐嚇學術界、企業、公民社會團體人員和流亡海外華人，包括公開反對新疆,西藏和中國其他地區嚴重的侵犯人權問題的少數民族和宗教少數團體成員。”

蓬佩奧稱，簽證限制將適用於那些“從事使用或威脅使用身體暴力、盜竊和發布私人信息、從事間諜活動、破壞活動或惡意干涉國內政治事務、學術自由、個人隱私或商業活動”的人。

他指責北京當局試圖“拉攏和脅迫”美國和其他地方的人民來支持其“威權主義言論和政策偏好”，他還說：“我將繼續實施這樣的簽證限制以表明，美國不歡迎那些違反基於規則的國際秩序的人。”並呼籲中國“停止使用脅迫和恐嚇手段來壓制言論自由”。

值得注意的是，蓬佩奧的這一舉措緊接着國務院於本周三發布的針對中共黨員及其家屬的旅行簽證限制。在此之前，中共黨員和其他中國公民一樣，可以獲得最長10年的赴美旅遊簽證。

紐約時報針對此舉評論稱，特朗普政府周三發布新規，限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行，此舉無疑將進一步加劇兩國之間的緊張關係。

另據美國之音的報道，通常情況下，美國國務院頒布的簽證限制不針對具體個人。同時，將受此限制影響的人員規模也尚不清楚。

美國學者、前五角大樓情報分析師丹·蓋瑞特(Dan Garrett)先前受訪時告訴美國之音，與中共統戰部相關聯的人員規模遠遠大於中共的九千萬黨員。他說：“中共視統戰人員為盟友，他們實際上就是中共各項倡議和政策的走卒。”

據美國之音指出，蓬佩奧宣布此次簽證限制是援引美國《移民和國籍法》中的212(a)(3)(c)條款。美國《移民和國籍法》中的212(a)是具體規定“不可入境外國人員”理由類別的條款，共有10大類。本次限制屬於第3類理由：“國家安全及相關事務”。該類別下屬的條款c表示：“如果國務卿有合理理由相信該外國人入境或擬在美國從事的活動可能對美國外交政策產生嚴重的不利後果，則該外國人不得入境。”