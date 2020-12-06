人走了錢走不了：許智峯和家人在港銀行數百萬元戶口遭凍結

決定流亡海外的前立法會議員許智峯已從丹麥飛抵英國，但未透露家人行蹤。（推特截圖）

許智峯與家人流亡海外之路曲折，已從丹麥飛抵英國。香港NOW電視新聞報導，許已經從丹麥抵達英國，但未有透露家人的去向。不過許向蘋果日報證實，他和妻子以及父母在香港至少5個銀行戶口，從5日起已全部遭到凍結，數目涉及數百萬元港幣，是他畢生的積蓄。不過他強調，“我不會因為戶口而返香港”。

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在丹麥為許智峯行程作出安排的丹麥社會自由黨青年團活躍分子Thomas Rohden發推文形容中共連許智峯家人的戶口也被凍結等同“盜竊”，而且毫無法律理據。

據蘋果日報報導，這位前民主黨立法會議員和家人在港被凍結的戶口，至少有5個，涉及數百萬元存款，今日開始全被凍結。報導引述消息人士稱，許和家人被凍結的戶口包括滙豐、恆生和香港的中國銀行。

許稱已致電銀行，對方指已看到他的戶口已寫有“備註”（Remarks），但職員拒絕透露進一步詳情。他說，當他發現網上銀行戶口未能針對儲蓄作出任何運作時，才知道戶口被凍結。

滙豐表示，不能評論相關賬戶的事宜，請傳媒向警方查詢，“無論在那一個市場營運，我們都必須符合當地的法律法規。有關個案的情況請與警方查詢”。中銀香港發言人對有關戶口事宜查詢，沒有回覆。金管局發言人表示不評論個別個案，只表示一般而言，如銀行客戶對其帳戶事宜有疑問，應儘快聯絡相關銀行處理。

今次凍結銀行戶口的要求，是否由警方提出？警方表示，不評論個別個案或報道，但強烈譴責任何罪犯企圖逃避法律責任的行為，並會根據案件的實際情況，循不同途徑追查在逃疑犯下落，並將其緝拿歸案。

NOW電視新聞拍攝到許智峯於英國時間周五傍晚，由丹麥哥本哈根抵達英國倫敦希思路機場，並由一名男士接機。許智峯形容自己心情沉重，“因為要同香港所有我愛的事物切割，知道可能永遠都未必有機會回去，所以（心情）很沉重。”他續指，在自由的國家呼吸着自由的空氣，“不是光為了自己，而是為香港”。

對於家人去向、用什麼旅遊證、是否以旅客身份或其他簽證入境英國，與及被港府指摘為棄保潛逃，許智峯都未有多作回應，只稱不想談論細節問題，暫時需要多一點休息。

民政事務局局長徐英偉5日早上接受電台訪問時指，至今仍未收到許智峯辭任中西區區議員的通知，重申區議會條例列明，民選區議員連續4個月沒有出席區議會會議，又沒有在限期前得到區議會同意，就會喪失區議員資格。

徐續指，越來越多人關注許智峯議員辦事處的開支問題，擔心許仍接收公帑但沒有服務市民，當局會審視相關情況有否濫用公帑。