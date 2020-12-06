伊朗核問題 議會強硬立場似乎處上風

伊朗總統魯哈尼與保守派主導的議會之間，有關核發展問題討論的最新進展，似乎是強硬立場佔了上風。

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伊朗國內就如何應對支持美國重返伊核協議的民主黨人拜登勝選後的西方，溫和派總統魯哈尼的態度似乎處於劣勢。

據本台RFI記者Siavosh.G星期天（2020年12月6日）發自德黑蘭報道，伊朗政府與伊斯蘭議會在經過多日的交鋒後，聚集了伊朗國內最高政治領袖和軍事首腦的國家安全最高委員會採納了伊斯蘭議會的立場。

伊朗伊斯蘭議會日前表決通過了一項核問題法案。而由魯哈尼總統主持的國家安全最高委員會之前曾批評這一法案。持溫和立場的魯哈尼已多次向支持美國重返核協議，取消美國制裁的拜登顯示出開放的跡象。但美國當選總統想要提高2015年核協議的條件，限制德黑蘭發展彈道計畫。這讓那些與最高精神領袖關係密切的保守派人士感到無法接受。

伊朗議會提出要求

伊朗伊斯蘭議會表決通過的法案要求政府重啟濃縮提煉，安裝更先進的離心機。這一法案與伊核協議向左。此外，法案還提到，如果西方國家不能在兩個月內採取具體措施，讓伊朗得以出口石油，得以與全球其它地方的銀行間關係正常化，德黑蘭屆時將縮小與國際原子能機構的合作。