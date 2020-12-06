港警稱依國安法追查涉案人 許智峯：滙豐銀行帳戶突然被解凍

針對流亡海外的香港立法會前議員許智峯控訴他與家人的銀行帳戶全遭凍結一事，香港警方12月6日以不點名的方式回應稱，警方正循涉嫌違反《香港國安法》及洗黑錢方向追查一名涉案人。不過，許智峯最新通過臉書透露指，自己家人在滙豐銀行（HSBC）的賬戶突然被全部解凍，他本人的賬戶亦獲部分解凍。

廣告 繼續瀏覽後續

許智峯星期六被發現已抵達英國倫敦，其本人並宣布暫別香港正式流亡。他還透露稱，自己和家人最少 5 個銀行戶口被凍結，包括滙豐、中銀及恆生銀行，合計逾百萬元，但不知道銀行，或警方、保安局根據什麼法例基礎凍結相關賬戶。他寫道“至於我及全家人的銀行戶口被凍結，明顯是政權以經濟壓迫作政治報復，以連坐法打壓我家人以逼害反對的聲音。”

同樣就這一事件，香港警方6日晚發布推文指，警方正循涉嫌違反《香港國安法》及洗黑錢方向追查一名涉案人。調查發現該人涉嫌挪用早前透過網上眾籌取得的資金，並利用親人戶口處理涉案款項，該涉案人同時涉嫌勾結外國勢力危害國家安全。警方現正循多角度調查案件，包括通緝有關逃犯，追查涉案資金去向，以及凍結涉案戶口。截至目前，被凍結戶口涉及港幣約85萬。

此外，香港警務處處長鄧炳強在一檔節目中不點名批評許智峯，稱有議員向法庭提供虛假消息，借口到外地開會，事實是“走佬”，批評該做法“不負責任、沒有良心”。他稱，無法管控疑犯潛逃，但一定會嚴肅跟進事件，調查相關人士是否有進一步犯法行為，例如眾籌，當他回港時會被控以新的罪行。

許智峯和家人在滙豐等銀行賬戶遭到凍結的消息得到了國際媒體的廣泛報道。就這一事件，許智峯最新通過臉書表示，“我家人之滙豐銀行戶口突然被全部解凍，我本人戶口亦獲部分解凍。家人基於對香港滙豐徹底不信任，已經立即將積蓄轉帳往安全地方。”

許智峯稱，“我認為事件極其嚴重, 反映國安法下銀行竟可隨意因政治壓力而凍結市民資產，嚴重衝擊香港的銀行及金融體系可信性，及違反香港《基本法》下對市民及法人私有財產的保障。”他續指，“我呼籲香港本地及國際金融監管機構就事件作徹底調查，將濫權的執法人員及銀行管理人員作嚴厲懲處。”