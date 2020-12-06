美參院情報委員會兩黨領袖指“中國為最大威脅”

美國國會參議院情報委員會兩黨領袖12月4日發表聯合聲明警告稱，“中國共產黨不會放棄追求主導世界的野心，中國對美國構成了最大威脅”。聲明肯定了美國國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）日前撰文稱，“中國是自第二次世界大戰以來對美國和世界民主自由的最大威脅”的論點。

廣告 繼續瀏覽後續

參議院情報委員會代理主席，共和黨人魯比奧（Marco Rubio）和民主黨人副主席沃納（Mark Warner）星期五以發表聯合聲明的方式，對拉特克里夫3日在《華爾街日報》發表的評論文章予以支持。今年5月就任美國情報總監的拉特克里夫在文章中，針對中國所構成的威脅提出警告。他表示，“北京打算在經濟、軍事和技術上主導美國和世界其他國家”。他續指，中國的經濟間諜手段是“搶劫、複製和替代”，中方竊取美國公司的知識產權，複製技術，然後在全球市場上替代美國公司。

針對拉特克里夫發表的這篇標題為“中國是國家安全第一威脅”，副標題是“抵制北京重塑和主導世界的企圖是我們這一代人的挑戰”的文章，該委員會兩黨領袖表示，“我們同意情報總監拉特克里夫的觀點，即中國對美國構成最大的國家安全威脅。我們的情報清楚顯示：中國共產黨將不惜一切代價發揮其影響力取得全球主導地位。”魯比奧和沃納續指，“北京對美國社會的滲透是蓄意且陰險的，他們利用一切可用的影響力工具，以犧牲美國的利益為代價，加速自身的崛起。”

魯比奧和沃納寫道，“我們的民主價值觀受到中國企圖取代美國領導力和按照他們的形象重塑國際社會的威脅。中共的專制領導人試圖威脅我們的言論自由、政治、技術、經濟、軍事，甚至威脅我們對抗新冠疫情大流行的努力。”他們稱，“不幸的是，美國與中國的挑戰並不是唯一的，因為北京試圖滲透和顛覆世界其他國家，包括我們的盟友。”

魯比奧和沃納指，“現在是我們的分水嶺時刻，我們必須堅持自己的立場。美國決不能也不可能接受北京尋求行使主導權，同時無視國際法律規範，為推進其目標而犯下令人髮指的侵犯人權行為。”他們表示，“我們在重新平衡美中關係和為美國未來政策奠定明確的標誌方面取得了相當大的進展，在中共企圖破壞我們的經濟和國家安全時，我們不會袖手旁觀。”

魯比奧和沃納結尾寫道，“向北京和世界傳遞的信息是，中國的行為不會被容忍，將與我們的盟友和合作夥伴密切合作，以民主價值觀來競爭。”據悉，參議院軍事委員會成員、共和黨籍參議員斯科特（Rick Scott）當天也在推特上轉發了拉特克里夫的撰文。他寫道，“我已經說了一段時間了：共產主義中國是我們的敵人。”他說，“我們不能低估中國對美國和世界其他相信自由和民主的人所構成的威脅。”

此外，眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）也在推特上回應特克里夫的文章。他寫道，“中國共產黨是世代威脅，應對他們惡意的所作所為不能是眾多優先事項的其中之一，而必須是自由世界的組織原則。”