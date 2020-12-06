BNO居英權容許“太空人計畫”父母留港子女留英

根據蘋果日報引述消息人士報導，BNO護照居英權除了方便香港人移居英國之外，還容許所謂的“太空人計畫”，即移居英國的香港人家庭，父母可為生活之計繼續留港，子女則留英讀書或其他發展，父母則按時坐飛機來回港、英兩地，遂稱太空人計畫，類似當年流行香港的加拿大移民計畫，母親和子女留在加拿大坐“移民監”，父親則需要按時坐飛機來回兩地，猶如太空人。

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報導指出，英國容許上述的“太空人計畫”，打破英國移民政策要求申請人和受養人必須一同移居英國的規定，這安排可讓父或母一方可續留港工作，子女則留在英國讀書，最終一家可取得英國永久居留。

BNO留英計畫“5+1”方案於下月31日正式接受港人申請，大批港人向英國護照署續領已過期多年的BNO，單計今年10月，英方已向近6萬港人發出續期BNO，創單月歷史新高。所謂“5+1”方案就是居英滿5年後，再居住多1年，便可取得永久居英權。BNO護照乃英國發給香港人的海外屬土護照，港人憑此護照理論上可獲免簽入境英國安排，但不包括居英權利。

彭博新聞向英國政府取得最新數據，單計今年10月，英方已批出6萬本續期BNO護照予港人，創出單月歷史新高，而自“港版國安法”7月通過後，英國即時公布BNO留英計畫“5+1方案”。

由7月起至10月共4個月，英國共簽發逾16萬本續期BNO予港人，10月更一口氣簽發6萬本，較去年同月上升逾50%，可見港人紛紛“買保險、謀後路”，為準備隨時移民作好準備。這個破紀錄數字，顯然是港人向國安法和香港未來投下不信任票。

彭博的數字進一步披露，在去年反修例運動未爆發前，英國每月只向2000多人批出續期BNO，但運動在6月爆發後，英方批出續期BNO數字急升，去年8月開始破萬本，到去年10月單月便直迫批出4萬本續期BNO。

一直要求英國要向港人履行中英聯合聲明責任、要求英方照顧港人的民主黨前主席劉慧卿告訴蘋果日報，上述數字反映很多人對香港情況也是十分驚恐，故在國安法通過後、英方一公布有關BNO留英計畫，蜂擁續領BNO。

經常與英領館聯絡的劉慧卿指，她將港人對BNO留英的憂慮向英領事反映，包括不少香港人想“自己留在港工作、子女留英”，但奈何英國的移民政策並不容許俗稱“太空人計畫”的方案，即要求申請人與受養人需要一起移居英國，才可以取得永居。

不過她指，英國考慮後，最新決定容許BNO留英計畫中，容許申請人（多為父母）可續留在港繼續工作，然後子女可以在英國接受教育，細節料於接受申請前公布。劉更指，她的理解是如果父母最終決定留港、放棄英籍也可以，但這安排不影響子女取得英國永居。

蘋果日報引述另一個消息人士亦確認BNO容許“太空人計畫”，因為英國知道不少港人難以放棄在港的工作，但卻想安排子女在英國讀書，故特別為BNO持有人以“太空人計畫”移民英國。消息更指出，下個月底開始接受的BNO留英計畫，可以在網上申請。英領館至今仍未回覆傳媒的查詢。

子女繼續留英，但持BNO的申請人如想取得永居，需要何時回到英國，逗留時間為多少，則尚未知道，但原則是第一至第五年，每年均不能離開英國多於180天。