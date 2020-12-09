拜登據報或提名民主黨新星，布蒂吉格出任駐華大使

美國Axios新聞網引述知情人士的話報導指，美國當選總統拜登正在考慮提名皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）出任美國駐華大使。

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現年38歲的布蒂格曾為印第安納州南本德市市長，他此前宣布參加美國民主黨內的總統候選人競選，後於今年三月退出爭奪。據悉，有關美國退伍軍人事務部領導人選的初步對話尚未敲定，而在交通及商業等國內職位候選人方面，皮特·布蒂吉格也在被考慮之列。但消息人士告訴Axios，布蒂吉格已經向拜登過渡團隊表示，他對外交政策或國家安全領域最感興趣。

拜登曾在談到布蒂吉格時稱，“我想我以前從未這樣做過，但他讓我想起了我的兒子博。我知道這對大多數人來說可能意義不大，但對我來說，這是我能給任何男人或女人的最高褒獎。”今年38歲的布蒂吉格在民主黨初選的初期表現突出，包括在艾奧瓦州贏得大多數黨員代表的支持，為激發選民對民主黨的支持扮演過重要角色。

當初選範圍擴展到全國、拜登開始領先其他競爭者但還沒有勝券在握的時候，布蒂吉格宣布退選並宣布支持拜登。消息人士們說，布蒂吉格本人對外交和國家安全方面的職位更有興趣，包括出任美國駐聯合國大使一職。由於拜登已經宣布了領導外交、國防、情報機構的一些重要人選以及駐聯合國大使人選，消息人士們認為，拜登正考慮讓布蒂吉格出任美國駐華大使或其他重要大使職務。

布蒂吉格高中畢業考入哈佛大學，2004年獲歷史、文學學士學位，2007年以羅德獎學金獲得者身份又獲牛津大學哲學、政治和經濟學士學位。在大學期間，他協助不少政治人物競選，包括美國前國務卿克里。2007年，布蒂吉格進入麥肯錫諮詢公司，擔任諮詢師。2011年，29歲的布蒂吉格以74%的選票被選為南本德市長。此外，他從2009年至2017年兼任美國海軍後備隊情報軍官，並在2014年停薪離職，到阿富汗服役7個月。布提吉格亦是印第安納州第一位公開的同性戀民選行政長官。