經美媒報道，特朗普轉發 人大教授翟東升成跨境網紅

中國人民大學教授翟東升日前在公開演講中用吹噓的語氣講述，中國當局在過去幾十年中利用“美國權勢核心圈內的老朋友”來影響美國政治和對華政策。在視頻火遍中國社交媒體的幾個小時後，被迅速全網下架。與此同時，翟東升的相關發言得到了大洋彼岸福克斯新聞等美國媒體的報導，相關報導內容隨後也得到了美國總統特朗普本人在推特上轉發。

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據悉，翟東升的此次演講發表於今年11月28日。他演講的主題是“中國金融開放會引來華爾街之狼嗎？”，其內容主旨是呼籲中國進一步開放金融市場、加速人民幣國際化。他提出，金融開放反而有助於中國在美元體系之外建立起自己的市場規則，爭取更多的金融主導權，從而讓“全球的金融玩家過來，在這個市場把它轉化成投資”；是一個和美國“脫鉤再掛鉤”的過程。然而，翟東升在演講中真正引發注意的是其對過去數十年來，中方高層與美國政商精英建制派的互動和分析。

翟東升在演講中自認自己的發言具有爆點，其發言的內容包括，“因為我們知道，前邊特朗普政府跟我們打貿易戰，那麼我們為什麼搞不定特朗普政府？為什麼以前，1992年到2016年之間，中美之間各種問題都能搞得定？大家發現沒有，什麼的危機，不管是銀河號事件，還是炸大使館，還是撞了飛機，所以事情全部都是床頭吵架床尾和，兩個月之內搞定。什麼原因？這兒我拋出一個，可能又是要爆論了，就是因為咱們上邊有人。我們在美國的權勢核心圈，我們有我們的老朋友。”

翟東升的爭議性發言不光涉及中美關係，亦舉例說明，還涉及美國內政，並稱“我前面講過，華爾街在1970年代開始，對美國它的內政外交有非常強的影響力，所以我們有路徑依賴，但問題是08年之後華爾街的地位下降了，更重要的是16年之後華爾街搞不定特朗普。為什麼？很尷尬。特朗普以前對華爾街有過一次軟性違約，所以雙方有矛盾，當然這個細節我就不多說了，時間可能已經來不及了。”他說，“那麼中美貿易戰過程中，他們也試圖幫忙，據我所知，美方的朋友跟我講，試圖幫忙，但是力有不逮。”

翟東升稱，“但現在我們看到拜登上台了，傳統的精英，政治精英，建制派，他們跟華爾街的關係是非常密切的，所以大家看到了吧？拜登的兒子被特朗普說，你在全球有什麼基金公司，發現沒有？誰幫他建的基金公司啊？明白了？這裡面都有買賣。” 翟東升的這番演講視頻經播出後火遍中國社交媒體的幾個小時後，被迅速全網下架。但其還是得到了福克斯新聞等美國保守派媒體的關注。福克斯新聞主持人卡爾森(Tucker Carlson)及團隊還專門以翟東升的演講作了一則時常近7分半的節目。卡爾森點評說，“我們美國的精英階級此前在為中國工作。”

對美國傳統政治精英的權錢腐敗指控及受外國影響力的干預等問題，也一直是特朗普選舉的主要抨擊話題之一。特朗普則於12月8日轉發了福克斯新聞的這則報導。特朗普的這條推文現已得到了超過430萬次觀看，6萬2千次轉發，16萬次點贊及1萬2千多條評論。特朗普的推特粉絲則超過8860萬。公開資料顯示，翟東升是現任中國人民大學國際關係學院副院長、國際貨幣所特聘研究員、世界經濟專業與國際政治經濟學博士生導師、中國對外戰略研究中心副主任兼秘書長等職。