美參聯會主席：中國強軍欲2035年追上美國，世紀中葉擊敗美軍

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）12月8日在出席論壇活動時發言指，中國經濟強盛後投入大量資源提升軍事實力，試圖在2035年追上美國，並以本世紀中葉在軍事衝突中擊敗美國為目標。

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米利當天以視頻方式參加了《華爾街日報》CEO峰會。他在談及北京的強軍野心時表示，中方正在嘗試這樣做的道路上。他說，“這無疑是美國當下和未來數年面臨的一個重大安全挑戰。” 米利稱，為了抵禦崛起的中國，美國必須發展自己的經濟和軍事力量。他警告稱，“我們不希望大國競爭演變成大國戰爭。如果真的發生，那將會是場災難。”

米利稱，40年前，中國軍力完全比不上美國。他表示，而隨著中國經濟地發展，北京投入巨資建設遠洋海軍、研發新式戰鬥機、強化反介入/區域拒止（A2/AD）能力，並拓展到太空、網路軍事層面。他認為，現今中國軍力已很可觀，照這樣下去，有朝一日勢必會與美國平起平坐。米利稱， 美國軍方必須準備好在太空和網絡領域中發起進攻和防禦行動，特別是針對中國和俄羅斯這樣的對手，這兩個國家都在發展這些領域的軍事能力。

據官方文件顯示，中共十九大對國防和軍隊現代化作出了戰略安排，強調要確保到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升，力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。

此外，米利3日在美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）一場線上座談會說，中國迅速提升機器人武器實力，“他們不僅想趕上我們，還想超越、主宰我們，想在本世紀中期就能在武裝衝突中擊敗我們”。另據美國國防部今年9月公布年度中國軍力評估報告指出，中國現有200多枚核彈，未來10年預計擴增至少一倍，且接近取得從陸海空發動核武攻擊的“核三位一體”能力。

美國國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）上周則在向該報撰文中，指控中方為軍事現代化竊取美國國防技術，並稱“中華人民共和國對當今美國構成了最大的威脅，也是二戰以來對全世界民主和自由的最大威脅”。他稱，“情報很清楚：北京打算在經濟、軍事和技術上主導美國和地球上的其他國家。”