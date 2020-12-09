美眾議院通過國防授權法案 突出支持台灣、太平洋威懾倡議

美國國會眾議院12月8日通過了2021年國防授權法案（NDAA FY21），重申支持台灣，協助台灣維持足夠自我防衛能力，並建立“太平洋威懾倡議”，強化美國在印太區域防禦能力和結盟。

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美眾議院當地時間8日晚以335票贊成、78票反對，通過了2021年共識版國防授權法案。這項法案還須經參議院表決通過，送交白宮由總統特朗普簽署後才會正式生效。參議院預計本周稍晚進行表決。多達4500頁、總金額7405億美元的國防授權法又稱“2021財年威廉·麥克·索恩伯里國防授權法”，這是為表彰即將退休的眾議院軍事委員會首席共和黨議員及曾任主席的德州共和黨眾議員麥克·索恩伯里（Mac Thornberry）。

該法案與台灣有關的條款，包括1260表達國會關於《台灣關係法》意見的聲明；1260A關於對台軍售年度簡報；1260B關於美台醫療安全夥伴關係年度報告，以及9724條款關於台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範。另外，法案還提到關於美國與台灣供應鏈合作的報告，以及1299G條款為前述眾議院軍委會共和黨在聲明中關於台灣提到的部分，要求美國國防部對如何防備競爭對手攻佔美國防衛夥伴提出進度報告的條文，但條文的文字並沒有明指台灣。

關於美台供應鏈合作的部分，原來眾院版本有條文要求美國國防部，就美台為供應鏈安全成立工作組提交評估報告，但參院版本沒有此條文，經協調後兩院同意，指示美國國防部長在與其他聯邦部門和機構協調後，在法案生效後180天內就美台供應鏈安全合作向國會提交報告。

除支持台灣外，國防授權法案中也確定建立“太平洋威懾倡議”旗艦新計畫，以強化美國在印太區域防禦態勢、能力和結盟，並提供增加攻擊潛艦的資金。法案也制定多項制止中國惡意行為的條款，包括避免中國取得敏感國防智慧財產權、技術和數據；要求公開在美運作的中國軍事企業；禁止向香港警察出口管制國防物品、服務以及管制軍需品等。

與此同時，特朗普則進一步威脅要否決該法案。他周二發推文稱，希望眾議院的共和黨人投票反對非常薄弱的《國防授權法案》(NDAA)，並指其會否決這項法案。特朗普說，國會必須拋棄一項條款，根據這項條款，將成立一個委員會來重命名紀念南北戰爭時期南方指揮官的軍事設施、紀念碑和設施，以及納入終止在1996年頒布的《通信規範法》第230條的措辭，該條款授予社交媒體公司對用戶其網站上發布的內容享有廣泛豁免權。此外，特朗普還補充了他之前沒有提出的兩項要求，稱該法案必須允許在外國減少5G和駐軍數量。