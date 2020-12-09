被指與據報中國間諜有過往來 美議員暗指受政治迫害

美國新聞網站Axios12月8日報導指，一名叫“方芳”的中國女子在2011到2015年間，在加州及全美多地的政界交遊廣闊，並還與至少兩名中西部市長發展曖昧關係，被指試圖影響美國政治。文章中，另被提到與該女子曾有關往來的民主黨眾議員埃里克‧斯沃韋爾（Eric Swalwell）隨後表示，相關信息的披露與他過去高聲批評特朗普總統有關。美國會眾議院共和黨籍領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等人則要求斯沃韋爾對相關事件加以解釋。

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報告稱，這項被指是間諜行動的核心是一名叫做“方芳”的女性，英文名（Christine Fang）。她瞄準加州灣區的地方官員，並在美國全境尋找有潛力進軍全國政治舞台的政客。Axios以長達一年的時間製作了這項調查報導，訪問了多達22名前任民選官員、政治活動家、前任學生等直接認識方芳的人士。認識方芳的友人表示，她是在2011年於加州州立大學東灣分校註冊入學，當時她大約二十幾歲快三十歲、或是三十齣頭。她擔任中國學生學者聯誼會主席，並曾在2012年收到了中國駐舊金山領館教育組的榮譽證書。

報導引述美國情報人士以及一些認識方芳本人的友人稱，方芳利用政治聚會、公民團體的研討會、競選造勢活動以及校園活動一些民選官員或一些知名人士接觸。據一名美國情報官員以及一名曾為民選官員的政治人物所說，方芳在至少三年內，與至少兩名中西部的市長有過性關係或戀愛關係。美國反間諜官員告訴Axios稱，當局是在監控另一個目標人物時注意到方芳。他們懷疑那個人是中國國家安全部在中國駐舊金山領館以外交官身份的駐外特工。他們在調查時發現，方芳和這名人士時常在各種場合見面或談話，聯邦調查局才接着對她展開監控。

報導提及，其中一個方芳接觸的著名政治人物是現任來自加州的聯邦眾議員斯沃韋爾。報導稱，方芳在2014年參與了斯沃韋爾連任競選的募款活動。她也曾經協助安排至少一名實習生進入斯沃韋爾的辦公室工作。對此，斯沃韋爾的辦公室提供給Axios的聲明稱，該議員曾經在8年甚至更久以前提供給聯邦調查局關於此人的資料，而議員本身已經有將近六年沒有再看過這人。事實上，情報機構在對方芳的活動起疑，並於2015年左右警告斯沃韋爾等人，並向他們提高了“預防性簡報”。報告稱，方芳在2015年中無預警的離開了美國。Axios試圖透過電子郵件和臉書聯絡她都沒有得到回復。

相關報導隨後得到了共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等人的轉發和質疑。眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則要求斯沃韋爾和民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）對相關事件加以解釋。面對報導和共和黨人的質疑，斯沃韋爾最新向另一著名的政治新聞網站Politico回應稱，相關新的外泄是為了對他進行政治傷害，這則因為他過去是特朗普總統的高聲批評者之一。現年40歲的斯沃韋爾是眾議院情報委員會和司法委員會的成員，並曾於2019年4月宣布參加民主黨總統候選人初選，並於同年7月宣布退選。

斯沃韋爾告訴Politico稱，他是在2019年7月首次意識到Axios對方芳事件的調查活動。抨擊特朗普是斯沃韋爾在短暫嘗試爭取民主黨總統候選人時期的主要賣點，他在隨後的一年中繼續大聲呼籲要罷免總統。“我一直是總統的批評者。我曾公開反對過他。我是致力於彈劾他的兩個委員會的成員，”斯沃韋爾周二接受採訪時說。“（事件發生的）時機感覺應該得到查看。”

斯沃韋爾補充說，“不過看起來這個人--正如報道中所說的那樣--無論他們想做什麼，都沒有成功。但如果情報官員試圖將某人的合作武器化，他們基本上是在尋求做這個人無法做到的事情，也就是試圖詆毀某人。”斯沃韋爾並拒絕討論他與方芳的關係。不過，他表示，這場爭議不會讓他失去眾議院情報委員會的席位。“正如報道中提到的那樣，這要追溯到十年前初期，這是國會領導層都知道的事情，”斯沃韋爾說。