加拿大要求中方澄清華春瑩指康明凱、斯帕弗受審發言

自渥太華方面信息，加拿大政府12月10日已要求中國政府就中國外交部發言人華春瑩當天在中方的記者會上表示，被中方扣押的兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）被起訴和受審的發言。

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星期四的記者會上，美國專題新聞社記者提問稱，“今天是康明凱、邁克爾在中國被逮捕兩周年的日子。有報道稱，美國檢察官正在尋求達成一項協議，解除對孟晚舟的犯罪指控使她能回到中國。如果這發生了，康明凱、邁克爾兩人是否將返回加拿大？”

華春瑩回答指，“你很關心這兩個加拿大公民什麼時候能夠回國。我們也非常關心孟晚舟女士什麼時候能夠平安回到祖國。這兩個案子的性質是不一樣的。”她說，“我們之前已經說過了，孟晚舟女士事件是純粹的、徹頭徹尾的政治事件，而這兩位加拿大公民是由於涉嫌危害中國國家安全犯罪，中方主管部門對其進行逮捕、起訴和審理，純屬依法辦案。在這個過程中，這兩名公民的合法權利得到了保障。”

加媒《環球郵報》隨後援引在京的加拿大外交官的話報導指，渥太華方面沒有證據表明，目前已被拘留兩年的兩名加拿大人的案件已經開始審理。據此前公開的信息顯示，今年6月19日，中國檢方分別對康明凱和斯帕弗提起了公訴。報導稱，華春瑩最新的這番話回應了她在本月1日發表的評論。她在當時說，“這起加拿大公民的案件同孟晚舟事件性質完全不同。有關加公民涉嫌危害中國國家安全犯罪，中方主管部門對其進行逮捕、起訴和審理，純屬依法辦事。”