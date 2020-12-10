拜登據報將提名華裔女律師出任美國貿易代表

綜合消息顯示，美國當選總統拜登據報即將提名華裔女律師戴琦(Katherine Tai)出任新任美國貿易代表。如果這項提名得到國會參議院的核准，她將成為美國歷史上首位由少數族裔女性擔任的貿易代表。

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多家美國媒體12月9日引述消息人士的話指，拜登將提名熟悉美國對華貿易政策的國會眾議院籌款委員會首席貿易法律顧問戴琦，出任下一任美國貿易代表，顯示預計明年1月上任的拜登政府要求中國履行貿易協議和規則的決心。拜登團隊此前曾多次表示，會努力團結盟友和夥伴的力量共同應對與中國的貿易糾紛等問題。日前，拜登過度團隊亦表示，其在上任後不會立即取消特朗普政府近年來對中國採取的關稅措施。

據報，父母來自台灣的戴琦畢業於耶魯大學和哈佛法學院，能說流利的中文，並曾於廣州的中山大學教過兩年英語課程。她在2007年到美國貿易代表辦公室做貿易律師，擔任過副總法律顧問和負責處理美中貿易問題的首席律師。2014年，她進入負責貿易立法工作的國會眾議院籌款委員會，並從2017年起擔任委員會的首席貿易律師。

隨後，在美國國會審批特朗普政府2018年簽訂的美墨加三國貿易協議時，戴琦在協議中添加了較為嚴格，但讓兩大政黨都能接受的勞工和環保準則的條款，被認為在國會最後批准這項協議的努力中發揮了重要作用，也因此獲得了民主黨人的好評和共和黨人的尊重。此外，戴琦曾在今年8月呼籲，在過去兩年半的美中貿易戰當中，美方應設法進攻、而非採取像是關稅這樣的防禦性策略。