歐盟駐華大使：美歐應對中國戰狼外交說不 華春瑩：就做戰狼又何妨？

歐盟駐華代表團團長郁白(Nicolas Chapuis)12月10日出席活動時表示，歐盟和美國應該合力對抗中國的脅迫式外交，並在有爭議的南海問題上與該地區其他國家合作。

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歐盟方面此前已表示，希望在美國當選總統拜登上台後與美方達成包括共同協調和應對中國問題的美歐新政。而聯合歐盟等美國盟友及夥伴應對外交挑戰也是拜登團隊在外交政策上的主要賣點。郁白當天在北京舉行的一次能源論壇上提出，歐盟希望與拜登政府在對華政策上達成一致。他指出，“如果我們可以，如果中國準備合作，那就讓我們儘可能地與中國合作。而當必須反對的時候，我們就要反對。”

郁白提出，“我們需要達成一個共識，對霸凌、恐嚇和脅迫式外交、‘戰狼’外交說‘不’。”他補充說，其指的是中國日益堅定的外交政策。他還呼籲歐洲國家與澳大利亞、新西蘭和東盟在南海問題上“尋找共同點”。“航行自由是必不可少的。南海不僅是中國問題，也是國際問題，”郁白說。此外，歐盟駐華代表團還在周四發表了關於國際人權日的聲明。聲明指，聯合國成立於75年前，時至今日仍然忠實於其人權和基本自由的創始原則。過去幾十年來，歐洲聯盟和聯合國一直攜手合作，毫無差別地促進所有人的人權和基本自由。

聲明稱，人權是所有文化的普遍標準，沒有例外。歐盟借國際人權日的機會，重申人權的普遍性、相互依存性和不可分割性，人權是任何人在任何時候、任何地方、毫無例外所固有的。《世界人權宣言》所規定的權利和自由，包括思想自由、宗教或信仰自由、言論自由、和平集會和結社自由等，是不可剝奪的普遍權利。近年來，中國在扶貧、改善醫療、教育等方面做出了顯著努力，並為公民實施了其他社會改善。與此同時，公民權利和政治權利並未得到保障，在某些情況下，受到了系統性的侵犯。在中國，死刑判決(也包括對非暴力犯罪的死刑判決)和處決數量仍然很高。死刑仍然是一種不人道和不可改變的懲罰。

聲明稱，在香港特別行政區，6月30日實施的《國家安全法》損害了中國曾承諾至少到2047年將尊重的基本權利和自由。歐盟繼續對新疆、西藏和內蒙古人權狀況的嚴重惡化表示嚴重關切。歐盟繼續呼籲允許獨立的國際專家、外國記者和外交官有意義地、不受限制地、不受監督地進入新疆和西藏。 歐盟還在密切關注內蒙古的局勢。聲明談到，歐盟對人權維護者、律師和知識分子被任意拘留、不公平審判和不公正判決表示嚴重關切。我們呼籲立即釋放這些人以及其他許多政治犯。

此外，中國外交部發言人華春瑩周四在例行記者會上，就德國報紙《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）較早時報道，德國綠黨議員鮑斯（Margarete Bause）說，中國實行“戰狼外交”的評論回應指，為維護中國正當權益，“就做戰狼又何妨？”《每日鏡報》8日以《中國的戰狼》為題，在報紙的第六版刊登文章，指責中國推行“戰狼外交”。文章提到德國聯邦議院人權委員會在11月18日舉行的中國人權聽證會，事後惹來中國大使館的批評。文章認為中方是反應過激，並引用鮑斯的話稱，中國外交官的舉止“更具侵略性”，反映其正推行“戰狼外交”。

對此，華春瑩回應稱，“中國始終堅持獨立自主的和平外交政策。咄咄逼人從來不是我們的外交傳統。但是，卑躬屈膝也不是中國人的氣節”。她說，“面對霸權霸凌，毛澤東同志早就講過，‘人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人’。中國不主動惹事，但也不怕事，不會被脅迫訛詐。如果有些人因為中國面對毫無底線的攻擊、抹黑和謾罵做出回擊、說明事實真相，就把中國外交稱作‘戰狼’外交的話，那麼為了維護中國的主權安全、發展利益，為了維護國家的榮譽與尊嚴，為了維護國際的公平與正義，就做‘戰狼’又何妨？”