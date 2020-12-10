演講借場遭MIT拒絕 蓬佩奧警告：中共影響力滲透美國校園

美國國務卿蓬佩奧12月9日在佐治亞理工學院發表了題為“美國校園裡的中國共產黨”的專題演講。演講中，他聚焦於中國共產黨對美國國家安全和學術自由的挑戰，並呼籲美國高校配合行動，以應對這些挑戰。問答環節中，他表示，特朗普政府所帶來的對華轉向會成為美國政府以及西方民主國家的長期政策。

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蓬佩奧在演講中透露，他曾希望在著名學府麻省理工學院（MIT）發表此次演講。但MIT校方對於請他到校園內發表涉華演說不感興趣，MIT校長芮夫（Rafael Reif）暗指，蓬佩奧的發言主張可能會冒犯校內的華裔學生與教授。蓬佩奧則強調，“但事實絕非如此，（我的）發言要保護的正是這些人，是要保護他們的自由。”他補充說，“我必須說，對傷害感情的反對意見的屈服，正中中共的下懷。他們密切注視着美國。這是中共在回應世界各地的合法批評時不斷重複說的話。你可以看到它。”蓬佩奧談到，“而且黨怎麼會知道中國人民的感受呢？因為沒有人可以投票。”他說，“聽着，我們不能讓中共把政治正確當作武器來反對美國的自由。我們必須保護和維護它們。”

蓬佩奧表示，過去無論是民主黨還是共和黨都認為對中國的接觸政策能讓中共進行改革、擁抱經濟和政治自由，但中共卻利用賺取的財富來加強對中國人民的管控，並且建立世界從未見過的“高科技壓制性國家”。他說，中國共產黨的目標很明確，正如其總書記習近平所言，就是要在國內實現完全掌控，在國外成為頭號強國——而美國的高校成為了中共實現其野心的一個主要目標。他在演講中主要從盜取技術、壓制言論自由、對美國公民施加政治影響、金錢收買這幾個層面來談中共為美國高校帶來的挑戰。他說，“美國人必須知道中國共產黨是如何出於自己的目的來毒害我們的高等教育，以及這些行為如何侵害了我們的民主和國家安全。如果我們不自己教育自己，我們就會被北京教育。”

蓬佩奧稱，是自由世界和自由人民創造了先進科技，而中共知道憑藉其專制政權和以政府及國有企業為核心的模式永遠無法在創新層面上趕超美國，所以每年派出近40萬學生赴美求學。他說，中國不希望這些中國研究人員在接受了美國教育之後留在美國，而是招攬他們回去“報效社會主義祖國”。中國很多工業都建立在“盜取和從別國購買的技術”之上，而非產於本土。蓬佩奧還指出，中共利用其人才計畫，重金招募“拿着美國納稅人的錢做研究的美國學者”，並利用他們的研究成果加強自己的軍事力量。

蓬佩奧在演講中列舉多個事例，強調中共試圖在美國校園內壓制言論自由的行為。他指出，中共會因為一個學生在美國課堂上所說的話而對其及其在中國的家人進行騷擾甚至是折磨。他說，“中共的宣傳機構不能容忍麻煩的美國人或是中國人揭露其破產的制度，或是揭露一個事實，那就是當中國人民處於自由社會的時候，他們才能真正實現繁榮。”他指出，中共在美國校園內的最大受害者是無辜的中國學生。蓬佩奧稱，中共不僅瞄準中國公民，還試圖影響美國學生、教授和學校管理人員。他說，“他們知道，左傾的大學校園盛行反美思潮，為他們提供了宣傳反美信息的受眾。”他特別談到了孔子學院和中國學生學者聯合會在這其中扮演的角色。

蓬佩奧亦表示，一些美國高校進行自我審查並非出於理想主義，而是因為受到了中共的“收買”。這些高校從中國接收了大量經費，或者和中國有生意往來，因而選擇對中共的侵犯行為保持沉默，對教授噤聲，或者對知識產權盜竊及間諜行為視而不見。他說，美國教育部估計自2013年以來，美國各大學收受中國資金約13億美元，甚至還有許多學校並未報告正確金額，例如近日被曝光的紐約名校哥倫比亞大學。他強調應儘快對中共的這些行為採取行動，並呼籲美國高校配合與幫助，呼籲美國院校以及學術界拒絕金錢誘惑，並鼓勵學生們堅守言論自由，在學校管理層為了維護和北京的交易而施加審查壓力的時候仗義執言。

蓬佩奧最後說，“讓我們高舉自由的旗幟，保衛我們的學校和我們的安全，抵禦我們時代的主要威脅——中國共產黨。”此前，他在演講中特意強調，他所說的“中國”是指“中國共產黨”。蓬佩奧表示，他熱愛並珍視華裔美國人社區和生活在中國的人民，並且歡迎“真心”想來美國學習的那些中國學生。演講結束後，在與主持人佐治亞理工學院院長卡布雷拉（Angel Cabrera）的對話中，布雷拉提問，特朗普政府時期主張的對華政策是否將發生180度轉變，特別是不少信息不一定是黨派的。對此，蓬佩奧回答說，“我不認為我今天說的任何一句話都反映了黨派的觀點，而是依靠一個數據集。所以我不認為坦率地說，我今天說的這些話對於那些關注中共所帶來的挑戰的人來說是特別有爭議的。而事實上，我在華盛頓的國會山，甚至在世界各地的其他智庫中都看到了這一點。我認為人們對這一挑戰的認識在不斷提高。”

蓬佩奧最後說，“所以我給你舉個例子。上周早些時候，我和我的外長同事們一起參加了北約外長會議。北約是在蘇聯的挑戰中成長起來的，它非常注重對抗蘇聯，然後是俄羅斯。 今天北約面臨的挑戰是來自中共的網絡威脅、基地威脅、虛假信息威脅。所以我們美國努力了很久說服北約需要關注這個問題。而我們在北約大概四個小時的時間裡，我們花了一個半小時的時間來討論來自中共的威脅。”他說，“我說這是一個例子，我認為這個挑戰現在已經被廣泛認識到了，所以我認為無論誰有負擔和機會成為美國總統，不僅僅是在2021年2月，而是在2025年2月、29年和33年，我認為這些領導人中的每一個人都會感受到挑戰，並認識到他們有義務和責任以一種非常真實的方式來面對這個問題。”

蓬佩奧說，“我認為，我們的政府和特朗普總統應該得到肯定，因為我們已經面對了這個問題。這會是第一個真正確定這一點的政府。”他說，“我們在2017年在所謂的--這是一份名為《國家安全戰略》的晦澀文件中做到了這一點，但我們非常明確地確定了這一挑戰。然後，我們已經開始做每個機構在有挑戰或機會時都會做的事情，將我們的資源和重點轉移到應對這一主要挑戰上。我認為，這將是美國乃至西方民主國家很長一段時間的政策。”