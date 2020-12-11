美聯邦通信委員會駁回華為請求，對中國電信啟動調查程序

美國聯邦通信委員會（FCC）12月10日表示，該委員會開始撤銷中國電信在美國運營的授權。同時，FCC駁回了中國電信巨頭華為的複審請求，再次認為其為“國家安全威脅”。

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據彭博社、路透社等媒體報導， FCC星期四通過了實施今年3月生效的《安全與可信通信網絡法案》的規定。根據規定，FCC將制定一份“對國家安全構成風險的通信設備和服務清單”。一旦美國國會撥款，電信運營商必須從網絡中移除這些設備或服務。這些更換設備的運營商也將獲得經濟補償，FCC估計，該補償項目至少需要16億美元。雖然FCC的聲明中並未提及任何中國的電信設施供應商名字，但彭博社認為，此舉是對華為和中興通訊採取的進一步行動。

相關報道指，這項限制令主要將影響在美國鄉村地區提供服務的小型運營商。FCC在今年9月曾表示，依賴華為和中興廉價網絡設備的美國鄉村電信運營商告訴政府，更換這些公司的交換機和路由器將耗資18.37億美元，其中約16.2億美元有資格獲得政府的補助。FCC確認有50多家運營商使用華為和中興的設備或服務，大部分是小公司。FCC估算，對每家運營商而言，更換這些設備的平均成本大約在4000萬美元至4500萬美元之間。

此外，FCC在當天還啟動了另一項程序，決定是否終止授權中國電信在美國境內提供州際及國際通信服務。FCC在聲明中表示，保護國家安全是FCC的重要職責之一，而此舉“旨在保護國家電信基礎設施免受潛在安全威脅”。今年4月，美國多個機構向FCC提出要求，敦促其撤銷對中國電信美洲分公司的授權。

除了上述兩項決議，FCC周四還否決了華為對被列為“國家安全威脅”的複審請求。FCC表示，有“壓倒性的證據”證實了相關機構此前對華為的擔憂。華為方面此前曾表示，FCC在沒有證據的情況下就認定華為構成國家安全威脅，不僅違反了立法的正當程序原則，也涉嫌違法。