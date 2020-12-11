英歐領導人均指“無協議”脫歐極有可能會出現

據消息人士介紹，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月11日在布魯塞爾舉行的歐盟27個成員國領導人會議上表示，目前來看，今年年底歐盟與英國的貿易關係出現“無協議”脫歐的可能性較高。英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦指，“這看起來非常，非常有可能。”

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歐盟領導人周五開始的第二天會議上，馮德萊恩開場只談了不到10分鐘就談起了英國脫歐問題。她昨晚花了整整一個晚上的時間來與英方進行談判，其中包括應對氣候變化問題。

據一名知情的歐盟官員透露，馮德萊恩向27國領導人表示，“情況很困難。主要障礙仍然存在 ”。該官員引述馮德萊恩的話說，“（英國脫歐）不達成協議的概率比達成協議的概率高。”其續指，“周日前要看雙方是否有可能達成協議。”

該官員還表示，談判中雙方就執行早前歐盟與英國達成的脫歐協議方面取得了進展，其中有關於英國脫歐後愛爾蘭邊境的條款。英國1月退出歐盟，但在12月31日之前仍是非正式成員—期間英國仍留在歐盟單一市場和關稅同盟中。英歐雙方表示，希望就脫歐後的貿易關係達成協議，以覆蓋雙方每年近1萬億美元的貿易安排。但目前談判陷入僵局，英國或將失去零關稅和零配額進入巨大的歐洲單一市場的機會。

對此，約翰遜周五向媒體表示，“這看起來非常非常有可能，我們將不得不去尋找一個解決方案，我認為這對英國來說將是非常美妙的，我們將能夠從1月1日開始做我們想要的事情，這顯然將與我們設定的目標不同。”約翰遜就談判進展介紹指，“如果有一個大的提議，他們的說法有大的變化，那麼我必須說，我還沒有看到。”