加防長：加拿大軍人不再訓練中國軍隊 特魯多據報曾表憤怒

加拿大國防部長哈吉特·薩詹(Harjit Sajjan) 12月10日在加拿大國會下議院表示，加拿大已不再與中國軍方一起訓練。此前，加拿大保守派國防問題專家、前國防部長秘書詹姆斯·貝贊(James Bezan)質疑加總理特魯多(Justin Trudeau)為何要與中方保持這種關係。

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加媒《環球郵報》周四報導稱，在兩名加拿大人因孟晚舟事件被中國政府逮捕以前，特魯多政府去年邀請中國軍隊來加拿大，在安大略省佩塔瓦瓦的加拿大陸軍基地(CFB)進行聯合訓練，但如今，這一演習的取消讓特魯多感到憤怒。幾十年來，加拿大武裝部隊與二十多個環太平洋國家參加了各種聯合和地區軍事演習。例如，2012年3月和2013年6月，加拿大通過雙方高級軍事官員的會談推進了與中國的雙邊防務關係。2013年8月，該合作計畫在渥太華簽署，將指導防務相關活動。

報導指，一位加國防部官員在一份文件中表示，“今年冬天不會進行冬季訓練。未來的選擇還沒有考慮。”一位將軍的指示是，“在這個時候”無法進行訓練。國防部長薩詹說，“我們的政府總是在國內外支持加拿大人，這包括我們與中國的關係。但我要明確一點，我們不會和中國軍隊一起訓練。”他補充說，這項計畫最初是由前總理哈珀(Stephen Harper)領導的保守黨政府提出的。他亦強調，“我們將始終站在那些被任意拘留的加拿大人的立場上。這也是我們實際上停止與中方進行訓練的原因之一。”

但報導稱，特魯多政府給加拿大軍方的一份通知表明了他對取消計畫的不滿。聲明稱，“考慮到加強審查，加拿大任何削減關係的決定都應慎重考慮，以避免發出任何沒有幫助或無意的信息。”在一份行動備忘錄中，加拿大外交部指出，加拿大武裝部隊國防參謀長已“單方面決定不推進”2019年計畫。該備忘錄補充道，“雖然解決領事案件（指的是孟晚舟案見和中國逮捕兩個邁克爾事件）是加拿大的首要任務，但確保加中關係在其他方面保持一定程度的連續性仍然很重要。”

在另一封電子郵件中，加拿大全球事務副部長伊恩·舒加特(Ian Shugart)表示，“在取消或推遲任何活動之前，特別是之前在國防部/加拿大空軍和中國人民解放軍之間達成的倡議之前，都應進行磋商。”他補充稱，加拿大不希望成為“減少正常雙邊互動的合作夥伴”，“仍希望與中國保持持續的關係，同時認識到並管理風險。”他曾反對取消該軍事訓練，還特地致信給加拿大國防部副部長湯馬斯（Jody Thomas）稱，“如果大副縮減加拿大與中國的軍事合作規模，中國很可能會覺得，加拿大是‘報復’ 孟晚舟事件。”舒格特目前是加拿大最高官員樞密院的辦事員。

一名加國防官員指出，“五眼聯盟”對與解放軍的“冬季生存”演習感到擔憂。加拿大保守黨的莊文浩（Michael Chong）及貝贊（James Bezan)發表聯合聲明，譴責特魯多的行為，並指，這件事情的曝光，已經反映加拿大國防和外交部門在對華政策上，“不協調亦不一致”。聲明同時批評現在的執政黨自由黨害怕得罪中國政府，不惜傷害“五眼聯盟”，“已經夠了，加拿大現在需要的是一個敢於站出來對抗中國政府、捍衛自由、民主和法治的政府。不要蔑視盟友們的建議，應該聆聽他們的聲音，確保加拿大能夠站在歷史正確的一方。”保守黨領袖艾琳·奧圖爾（Erin O'Toole）稱，聯合訓練演習是“特魯多政府的危險之路”，並稱加拿大與中國的交往是“危險而天真的做法，將加拿大和我們的公民置於危險之中。”

一名加外交官員在一封電子郵件中質疑，這是否與特朗普政府改變對北京的立場有關。報導指，發現加拿大國防參謀長溫斯（Jonathan Vance）曾表示，“美國政府對加中兩國軍隊在安大略省軍事基地進行訓練，表現出高度關注。美方擔心中國解放軍從中得益，並施壓加拿大政府，最終該訓練被溫斯取消。”加拿大的訓練基地位於安大略省的佩塔瓦瓦（Petawawa），與美國紐約州、俄亥俄州、密歇根州、威斯康辛州及明尼蘇達州接壤。