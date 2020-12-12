戴琦發表接受提名演說：為曾在世貿代表美國起訴中國感到驕傲

美國候任總統拜登提名的美國貿易代表、華裔貿易女律師戴琦（Katherine Tai ）12月11日發表接受提名演說，提到為她父母的移民歷程和社會服務，及自己曾在世貿組織代表美國起訴中國感到驕傲。她表示，自己作為移民的女兒，為美國奮鬥，反映這個國家為她的家庭打開機會之門。如若戴琦的任命獲下屆美國會參議院審核通過，她將成為美國歷史上首位由少數族裔女性擔任的貿易代表。

廣告 繼續瀏覽後續

戴琦在接受提名演說時介紹指，期待未來與拜登和其副手賀錦麗及美國貿易辦公室的同事們共事。她談到，當拜登表示希望將她任命為美國貿易代表時，她隨後聯想到了兩個印象深刻的記憶。其一，當她2007年首度加入美國貿易代筆辦公室就其家庭背景填寫信息時，戴琦回顧了一家人的移民史。她的父母在中國大陸出生，於台灣長大，在1960年代肯尼迪總統的移民政策改革下，以留學生的身份進入美國大學進行研究生學習。戴琦的父親後來成為了沃爾特·里德國家軍事醫療中心的一名研究員，幫助美軍越戰老兵治癒戰爭創傷。

戴琦的母親目前仍在美國國立衛生研究院工作，對抗擊鴉片類藥物泛濫進行研究。她介紹稱，她的父母在1974年成為美國國民，而自己當時已經5歲，並是家中的第一位美國國民。戴琦稱，自己也是直到2007年填寫加入美國貿易代筆辦公室的家庭背景信息時才意識到這一點。她續指，另一個令她印象深刻的記憶是，數年後她與另一名印度裔的美國貿易官員在日內瓦將中國告上世貿組織。她說，“（同事）她的父母來自印度南部，我的父母來自台灣，當我們舉起牌子表示，我們來這裡是為了代表美國向（中國提出）訴訟時心中充滿驕傲。” 戴琦指，當時正是這兩個移民的女兒代表，並為美國的利益作鬥爭。也正是美國給予了她們如此的機會。

戴琦稱，每當想到這些回憶都使她作為一個美國人而心懷感激，並意識到美國在最好時是什麼樣子。她續指，“貿易對我們的內政和外交政策來說與其他的工具一樣，不是將其本身作為目的，而是為任命創造希望和機會的手段，也只會在所有的美國人和人類的人性和尊嚴占其中心地位時，這種方式才能成功”。據悉，戴琦曾在今年8月呼籲，在過去兩年半的美中貿易戰當中，美方應設法進攻、而非採取像是關稅這樣的防禦性策略。