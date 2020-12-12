美司法部門對拜登家族已知有4項調查 拜登回應指為兒子驕傲

美國政治新聞網站Politico12月11日援引知情人士的話報導指，除了特拉華州檢方對當選總統拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden）的稅務調查外，紐約州聯邦調查人員還對他的外國關係，及可能存在的洗錢行為進行調查。此外，賓夕法尼亞州檢方也在調查一家已破產的美國醫療保健公司與拜登弟弟，詹姆斯·拜登（James Biden）的關係。另據《紐約時報》報導指，賓州匹茲堡檢方還在對特朗普總統律師朱利安尼提供的相關信息展開調查，包括對亨特·拜登和拜登家族的貪腐指控。

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《紐約時報》星期五報導稱，美國司法部長巴爾（William P. Barr ）曾要求匹茲堡的最高聯邦檢察官布雷迪（Scott W. Brady）接受並審查朱利安尼所掌握的關於拜登家族，包括亨特·拜登的任何資料。布雷迪在今年1月下旬接待了朱利安尼，雙方進行了近4個小時的會晤，對他提供的材料加以討論。報導指，匹茲堡的聯邦調查似乎與特拉華州的現有調查平行進行。布拉迪檢察官沒有提出任何刑事指控，巴爾自從2月份透露該部門將接受朱利安尼提供的材料以來，沒有公開討論調查的狀況。

針對最新披露的消息，在周五的記者會上，有記者提問拜登，“亨特犯罪了嗎？您是否有和兒子交談過？”面對記者的提問，拜登只是回復“我為我的兒子感到驕傲。”另據 一位知情人士透露，巴爾至少從今年春天開始就知曉涉及亨特·拜登商業和金融交易的一系列獨立調查，並在激烈的大選中努力避免這些調查被公開披露。

《華爾街日報》報導指，共和黨人和特朗普此前持續數月向巴爾施壓，要求他對亨特·拜登採取行動，尤其是考慮到他的父親拜登在總統競選民調中勢頭強勁。最終拜登贏得了大選。這名知情人士稱，巴爾頂住了國會共和黨人要求獲得這些調查相關信息的壓力。該人士沒有詳述巴爾的舉動。

在聯邦調查人員向亨特·拜登發出傳票後，本周一項涉及他的調查公開。據知情人士透露，該傳票要求亨特·拜登提供與美國特拉華州檢察官辦公室的稅務刑事調查有關的詳細財務信息。紐約南區曼哈頓的聯邦檢察官也已經在調查亨特·拜登的商業和金融交易，這是一項更廣泛的刑事調查的一部分，兩名知情人士稱這是一項國際金融調查，至少已經持續了一年。

這些人透露，亨特·拜登與該調查有牽連，但不是刑事起訴的具體目標。他們不願透露該調查內容的詳細信息。此外，賓夕法尼亞西部地區的相關部門正在調查一家已破產的美國醫療保健公司，並詢問詹姆斯·拜登在該公司中的角色。