美國會通過國防授權法案，涵蓋針對中港台問題數十項條款

美國國會參議院12月11日以84票贊成、13票反對的投票結果通過了2021財年國防授權法案（FY21 NDAA ）。此前，該法案8日已在眾議院以335票贊成、78票壓倒性多數獲得通過。這項年度國防授權法將在2021財年提供7405億美元的國防預算，其中，超過6300億美元用於國防項目基本預算，690億美元用於海外軍事活動。法案在諸多方面涉及中國及周邊地區問題，新的“太平洋威懾計畫”尤其引人關注。

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多達4517頁、總金額7405億美元的2021財年國防授權法案包含了建立“太平洋威懾倡議” (PDI) ，支持台灣維持足夠自衛能力，禁止向香港警察出口管制國防物品和服務、管制軍需品，並重申要制裁損害《中英聯合聲明》人士等數十項對抗北京的方面，顯示美國國會對中國及相關問題的關注，以國會兩黨共識通過構建法律框架來促使拜登政府加強對華威懾和責任。此前，特朗普曾多次威脅要否決該法案，他對美國1996年“通訊規範法”的第230條不滿，亦指2021財年國防授權法案必須允許在外國減少駐軍數量。但鑒於國會參眾兩院均以超過各自席位的三分之二通過法案，即使特朗普否決，國會也可以推翻否決使法案成為法律。

2021財年國防授權法要求“太平洋威懾計畫”在印太地區，主要是國際日期變更線以西地區，優先開展以下活動：現代化和加強美國軍事力量存在；改善後勤和維護能力以及裝備、彈藥、燃料等物資的提前部署；開展聯合部隊演習、訓練、試驗和創新項目；改善基礎設施，以提升美軍的響應能力和彈性；建設盟友和夥伴的防禦安全能力與合作。“太平洋威懾計畫”在2021財年得到了22億美元的撥款支持。據悉，美國會參議院軍事委員會主席、共和黨參議員英霍夫（Jim Inhofe）和民主黨參議員里德（Jack Reed）今年早些時候曾撰文指，“太平洋威懾計畫”的目的是只給北京留下一個結論：“你們在軍事上不可能贏，所以根本試都不要去試”。

這兩位參議員表示，“太平洋威懾計畫”將把資源集中於關鍵的軍事能力缺口上，包括對陸基遠程打擊能力、戰區導彈防禦、遠征機場和港口基礎設施以及燃料和彈藥儲備的投資，以此實現作戰平台的現代化，提升美國在印太地區對中國的威懾能力。據悉，該法案要求國防部長在明年2月告訴國會實現“太平洋威懾計畫”目標所需資源，並於此後每年提交年度報告。在法案隨附的報告中，議員們敦促五角大樓將“太平洋威懾計畫”列為優先事項，他們預計2022財年對該計畫的預算將會翻倍，達到55億美元。

據美國之音報導，2021財年國防授權法中涉及中國或與中國有關的條款近40項，涵蓋軍事、技術、學術、經貿等各個領域，反映中國對美國所構成的全面挑戰。議員們表示，這些條款旨在威懾中國的“惡意行為”，確保美國的戰略競爭優勢地位，保護美國免遭滲透。該法案要求總統制定一項“全政府戰略”（whole-of-government strategy），向中方施以代價，以遏阻中國的工業間諜活動和大規模竊取個人信息的行為；要求國防部確立保護國防敏感知識產權、技術及其他信息的政策和程序，限制國防工業僱員和前僱員直接為中國企業工作；限制國防部向設有孔子學院的美國高校提供撥款；要求確定在美運營的中國軍工企業的清單；禁止向香港警方出口防務裝備；限制中國從世界銀行獲得援助；要求美國在國際金融機構的代表尋求中國借貸透明化；保護美國供應鏈，減少對中國製造的過度依賴。

據分析人士介紹，該法案還責成國務院和其他美國政府機構記錄中國統戰部的活動。報告還要求國防部、國務院、商務部以及美國國家科學院和政府問責局，就其他一系列與中國有關的問題編寫補充報告。這些問題包括第6507條中國的洗錢活動，第9414條中國在國際標準機構的活動，第283條中國的研究和開發工作，以及第1260I條中國的非法、未報告和無管制的捕撈計畫。據了解，2021財年國防授權法案為完成這些規定的報告設定了一個雄心勃勃的時間表，其中許多報告將在下屆政府的早期提交。儘管如此，該法最值得稱道的特點是相對於其他國會授權法案的靈活性。在這一法案中，國會為美國有關部門和機構提供了開始研究中國挑戰所需的初始資金和工具，但又沒有用高度具體的計畫建議來束縛這些努力。

該法案與台灣有關的條款，包括第1260條表達國會關於《台灣關係法》意見的聲明；1260A關於對台軍售年度簡報；1260B關於美台醫療安全夥伴關係年度報告，以及第9724條款關於台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範。另外，法案還提到關於美國與台灣供應鏈合作的報告，以及第1299G條款為前述眾議院軍委會共和黨在聲明中關於台灣提到的部分，要求美國國防部對如何防備競爭對手攻佔美國防衛夥伴提出進度報告的條文，但條文的文字並沒有明指台灣。

關於美台供應鏈合作的部分，原來眾院版本有條文要求美國國防部，就美台為供應鏈安全成立工作組提交評估報告，但參院版本沒有此條文，經協調後兩院同意，指示美國國防部長在與其他聯邦部門和機構協調後，在法案生效後180天內就美台供應鏈安全合作向國會提交報告。另就香港問題，該法案內容包括禁止向香港警察出口管制國防物品和服務、管制軍需品，並重申要制裁損害《中英聯合聲明》的人士等內容。