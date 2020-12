“再干四年”- 美國親特朗普選民的口號

美國2020年大選的投票早已結束,但有關選舉結果的爭議對尋求連任的現總統特朗普而言仍是剪不斷,理還亂。親特朗普的美國選民則無畏Covid-19疫情,繼續大規模集會以示聲援。

在美國選舉人團即將於2020年12月14日周一開會,投票確立美國下屆新總統和副總統的前夕,支持特朗普的部分美國選民周六在華盛頓集會遊行,並與反特朗普的民眾發生衝突。

據本台RFI記者Loubna.A星期天(2020年12月13日)發自紐約的報道,數以千計的特朗普選民,周六走在美國首都華盛頓的街頭,路線是從國會大廈(別稱國會山莊- Capitole)至國家廣場(National Mall)。

特朗普選民依然拒絕口罩

周六來自遊行現場的描述顯示,熙熙攘攘的示威者,人數雖然不如上個月親特朗普選民的第一次大集會,但大多數人都沒有戴口罩。遊行者頭頂標有“讓美國再次偉大”口號的紅色鴨舌帽。人群中,有人舉着印有特朗普頭像的旗幟和一些加盟的旗幟。遊行隊伍呼喊的口號則是 « Four more years » (再干四年)和 « stop the steal ! » (停止偷竊)。這已成為親特朗普美國人如今在此類集會時的通用口號。儘管,缺乏證據,但他們深信本次總統選舉被大規模的作弊行為玷污。

示威人群里,可以看到與白人至上主義者有關聯的極右組織Proud Boys(驕傲男孩)的成員。他們中有人想要與反特朗普的示威者鬥毆。警察不得不介入,分開人群。有十人被捕。

總部在美國的極右組織”驕傲男孩”成員支持現總統特朗普, 攝於2020年12月12日 Des membres des Proud Boys se préparent à manifester à Washington, en soutien au président Donald Trump, le 12 décembre 2020. © REUTERS - JIM URQUHART 路透社

周六的親特朗普遊行,發生在美國聯邦最高法院剛剛否決了一項就總統選舉結果提出爭議的上訴之後。由於缺乏確鑿證據支持選舉存在大規模舞弊的指控,特朗普陣營在全美各地提出五十多項上訴,絕大多數都已放棄,或遭法院拒絕。不過,特朗普總統通過«推特»( Twitter)感謝其選民的支持。

拜登待美國選舉人團確認

本台RFI紐約記者分析認為,美國選舉人團應該會在預計於12月14日周一召開的會議中正式確定拜登當選美國新總統。