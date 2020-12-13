美當局向亨特·拜登發出傳票 索要與二十多個實體信息，涉及烏中交易

自華盛頓方面消息，據一位熟悉美國司法部對當選總統拜登的兒子進行調查的人士透露，向亨特·拜登（Hunter Biden）索取文件的傳票要求他提供與二十多個實體有關的信息，其中包括他在烏克蘭和中國等地的商業往來。

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美聯社12月12日報導指，檢方8日向亨特·拜登發出的傳票範圍之廣，凸顯了調查人員正以廣泛的角度審查拜登之子的國際商業活動和財務狀況。特別是亨特·拜登與烏克蘭天然氣公司布利斯瑪（Burisma ）的關係，長期以來一直困擾着拜登的政策工作和政治抱負。目前還不清楚亨特·拜登在布利斯瑪的工作是否是聯邦調查的核心部分，還是檢察官只是在尋求有關他近年來所有收入來源的信息。

消息人士未獲授權公開討論美國司法部門正在進行的調查，是在匿名的情況下向美聯社透露的相關消息。亨特·拜登的律師喬治-梅西雷斯（George Mesires）沒有立即回複電話質詢，拜登過渡團隊的發言人也拒絕評論。此前，亨特·拜登9日證實，他的稅收正在接受聯邦調查。這一披露正值拜登進行人事提名的微妙時刻，他正在組建新政府的內閣人選，並將很快決定他對未來司法部長的提名。而司法部將是接下來繼續相關調查的責任部門。

除了與烏克蘭有關的信息索取要求外，傳票還要求亨特·拜登提供有關他在中國的商業交易和其他金融交易的信息。據了解，美國檢方的這項調查是在2018年啟動的，也就是拜登宣布競選總統的前一年。兩位知情人士告訴美聯社記者稱，在調查中，聯邦檢察官還一度在審查亨特·拜登潛在的洗錢行為。綜合消息顯示，美司法部門對拜登家族已知有4項調查。

除了特拉華州檢方對亨特·拜登的稅務調查外，紐約州聯邦調查人員還對他的外國關係，及可能存在的洗錢行為進行調查。此外，賓夕法尼亞州檢方也在調查一家已破產的美國醫療保健公司與拜登弟弟，詹姆斯·拜登（James Biden）的關係。另據《紐約時報》報導指，賓州匹茲堡檢方還在對特朗普總統律師朱利安尼提供的相關信息展開調查，包括對亨特·拜登和拜登家族的貪腐指控。

特朗普近日也在推特上痛批自己任命的司法部長巴爾（William Barr），因為據《華爾街日報》和美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴爾今年稍早即掌握亨特·拜登因稅務遭到調查，後者因選前司法不得介入大選的慣例為由卻沒讓消息於11月大選前曝光。此外，按司法部規則，任命以至撤換特別檢察官的決定，都要由司法部長作出，總統無權直接過問。

共和黨籍參議員湯姆·科頓(Tom Cotton)星期四曾公開呼籲，美國司法部應在明年1月20日拜登就職典禮前，任命一位特別檢察官以對拜登家人的相關指控進行調查。