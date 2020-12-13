英國四艘海軍巡邏艦艇待命護漁 法官員調侃：英國人保持冷靜，繼續前行

英國國防部12月12日介紹指，為應對可能出現的無協議脫歐情景，英國海軍的四艘巡邏艦艇已經進入待命狀態，準備保衛英國的捕魚水域。

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路透社當天援引一名英國國防部發言人的話稱，“國防部已經進行了周密的計畫和準備，海軍將保證（脫歐）過渡期結束時國家在各種情形下的防務無虞。”據悉，進入待命狀態的四艘巡邏艦艦長80米，具備攔截進入英國專屬經濟區的歐盟漁船的能力。英國的專屬經濟區最遠可到達離海岸320公里處。《衛報》此前則報道稱，英海軍將先把四艘巡邏艦中的兩艘派入專屬經濟區海域，剩餘的兩艘則出於待命狀態，可隨時出動。

由於英歐雙方尚未達成有關雙邊未來貿易關係的協定，在今年12月31日脫歐過渡期結束後，英國有可能走向無協議脫歐。在目前的過渡安排下，歐盟一方的漁船在31日前可以進入英國水域捕魚，但之後前景不明，這有可能引發雙方漁船發生海上衝突。英國軍方的舉動已引起國內外的批評。保守黨議員托比亞斯（Tobias Ellwood）表示，“這（派遣軍艦）可能導致本來就任務繁重的海軍不得不因漁權而與北約盟友發生對峙，我們的對手們看到這個一定很開心。”

曾擔任歐洲議會脫歐指導小組主席的現任歐洲議會議員，比利時前首相伏思達（Guy Verhofstadt）亦通過推特評論稱，“炮艇護魚！這真的是人們投票的結果嗎？我們是你們的盟友和夥伴，不是你們的敵人!”在漁權問題上一直態度較強硬的法國總統府的一名官員，則引用二戰時英國著名的戰時口號調侃稱，請英國人“保持冷靜，繼續前行（Keep calm and carry on）”。

據英國廣播公司（BBC）11日報導，英歐雙方領導人均警告稱，目前來看在13日達成脫歐過渡期後的貿易協議“不太可能”。英國首相約翰遜指出，歐盟需要對捕魚權和公平競爭規則這些主要分歧問題作出“重大改變”，而歐委會主席馮德萊恩亦表示，目前看無協議是這場“艱難會談”的最可能結局。

此外，《星期日泰晤士報》引述消息報導指，英方官員警告國內各大超市，應為一旦談判破裂觸發恐慌性搶購，食品要預備足夠存貨，藥物、醫療器材及疫苗供應商預備好足夠應付6星期的存貨。