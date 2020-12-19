埃塞俄比亞境內軍事衝突有擴大風險

在非洲國家埃塞俄比亞，當局宣布對提格雷州的進攻取得勝利，然而，戰鬥仍在繼續，而且有擴大的危險。

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有着上億民眾的非洲國家埃塞爾比亞，是全球人口最多的內陸國家。政府軍在11月初對提格雷州（Tigré）發動進攻距今已有一個半月之久。儘管，亞的斯亞貝巴（Addis Abeba）當局現已對外宣布，軍事行動結束，取得勝利，但至今沒有抓獲任何一名提格雷人民解放軍（TPLF）的領導成員。當地戰鬥仍在繼續，只是由於提格雷全境通訊被切斷，無法確定具體的交戰位置。

據本台RFI記者Noé Hochet-Bodin周六（2020年12月19日）發自亞的斯亞貝巴的報道，在這一已經歷時45天的衝突中，2019年諾貝爾和平獎得主ˎ 埃塞俄比亞總理阿比·艾哈邁德·阿里可以依賴厄立特里亞的支持，不過阿斯馬拉（Asmara）矢口否認。埃塞俄比亞當局的這一軍事行動獲得了與提格雷州毗鄰的阿姆哈拉州（Amhara）特別武裝和民兵的大力支持。阿姆哈拉人是埃塞俄比亞的第二大族群，他們已經重新拿回了與提格雷州有爭議的地帶，如今可能想要在埃塞俄比亞掌控其它土地。

地方武裝有意擴大地盤

在埃塞俄比亞，一樁軍事運動的背後，可能隱藏着另一樁軍事行動。提格雷州的衝突尚未結束，阿姆哈拉地區的首腦就已宣稱，要對另一個與其接壤的本尚古勒-古馬茲州（Benishangul Gumuz）發起類似的攻勢。有着百萬人口的埃塞俄比亞本尚古勒-古馬茲州，在最近幾個月以來，已經成為族群衝突的舞台，造成數百人死亡，數千人流離失所。

存檔圖片：駐紮在提格雷西部 Dansha軍營的埃塞俄比亞軍人 攝於2020年11月25日 Image d'archive: Des soldats éthiopiens à l'entrée du camp de Dansha, ouest de Tigré, le 25 novembre 2020 © EDUARDO SOTERAS AFP 法新社

阿姆哈拉州的一名官員提出，在本尚古勒-古馬茲州打開本次鬥爭的第二篇章，目標是本尚古勒-古馬茲州衝突的幕後唆使者-提格雷人民解放軍。此外，目標尤其是要爭對這一州里的主要民族：貝塔族（Berta） 和古馬茲族（Gumuz）。阿姆哈拉州的官員不僅稱之為“吸血者”和“食人族”，而且還指控他們，儘管受過教育，有着現代化的文明，但殘害了本尚古勒-古馬茲州域內的阿姆哈拉少數民族。而本尚古勒-古馬茲州也不示弱，回應說，面對威脅與恐嚇絕不退讓。

這兩個州地方領導人之間關係惡化，讓公開表示重視各族民族感情的埃塞俄比亞政府總理感到頭疼。